La hija de Rocío Jurado ya se deja ver, muy cariñosa, tras confirmar su nueva relación: su ex se muestra "utilizado" y "decepcionado"

A pesar de que la segunda oportunidad que Gloria Camila y Álvaro García decidieron dar a su relación con un romántico viaje a Venecia a finales de enero, pendió de un hilo con la irrupción de Manuel Cortés en escena insinuando que habría tenido algo con la hija de José Ortega Cano y que se sentía "utilizado" y "decepcionado" al ver que había vuelto con su exnovio, el amor ha vencido finalmente en la pareja.

Después de que la colaboradora confirmase en 'El tiempo justo' su reconciliación desvelando que el cantante gaditano se presentó por sorpresa en su fiesta de cumpleaños el pasado sábado 21 de febrero -los dos cumplen años casualmente el mismo día- y lo habían celebrado juntos, apostando por seguir a su corazón, Gloria y Álvaro ya no se esconden.

Más enamorados y seguros de sus sentimientos que nunca, la pareja nos ha regalado un paseo por el centro de la capital en el que, a pesar de percatarse de la presencia de las cámaras de Europa Press, no han dejado de prodigarse caricias, abrazos y miradas cómplices que reflejan el gran momento que están viviendo tras darse una nueva oportunidad.

Entre risas, agarrados del hombro y compartiendo confidencias a pocos centímetros, Gloria no ha podido dar rienda suelta a su pasión besando cariñosamente a su chico mientras el cantante, embelesado, no dudaba en corresponder sus gestos con abrazos, caricias en la cara e incluso palmas mientras le cantaba una canción.

Tras varios minutos ajenos a lo que sucedía a su alrededor presumiendo de su felicidad, la tía de Rocío Flores abandonaba el lugar no sin antes despedirse de Álvaro con un intenso abrazo, dejándonos sin el esperado beso de película que creíamos que se darían ante las cámaras para dejar claro que Manuel Cortés es un capítulo pasado y cerrado en una historia de amor que han retomado con más fuerza que nunca.