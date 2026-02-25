Pepe Ruiz, Avelino en 'Escenas de matrimonio', de salir en prime time a reaparecer por el drama de la casa 'okupada': "Le piden que se pire y si no se pira por las buenas"
"Ese es el problema que, como tiene una deuda tributaria enorme, lo que hicieron fue que la casa la subastaron"
"Escenas de matrimonio" fue una conocida serie que llevó a la pequeña pantalla y en clave de humor, el día a día de tres parejas de tres generaciones diferentes y que llegó a emitirse en Telecinco, justo en la franja del access prime time. Hace años que el espacio fue cancelado y sus actores (algunos) recondujeron su carrera. Ahora, uno de ellos ha reaparecido en la cadena de Mediaset sobre la presunta okupación dde la casa en la que vivió su 'mujer' en la ficción y compañera en la profesión, sobre la presunta okupación de Paloma Porcel de la casa de su madre.
Tras fallecer en 2018, la actriz Marisa Porcel dejó en herencia para su hija un chalé en el barrio privilegiado de Las Rozas. Y, aunque Paloma no pudo hacerse cargo de la deuda millonaria que tenía con Hacienda, decidió mudarse allí con su pareja hasta el día de hoy.
Sin embargo, la vivienda acabó siendo subastada y comprada por un hombre que hoy denuncia en 'El tiempo justo' su indignación al no conseguir que abandonen la propiedad a no ser que cumpla la petición de la actriz de doblaje, abonándole 300.000 euros. Sobre este caso le ha preguntado el equipo del programa a Pepe Ruiz, quien compartió muchas horas de rodaje con la fallecida actriz al interpretar a Avelino en 'Escenas de matrimonio'.
"Ella seguía viviendo en la casa y la casa se subastó en su día. No sé cuántos, a los cinco años creo. Ese es el problema que, como tiene una deuda tributaria enorme, lo que hicieron fue que la casa la subastaron y no ocurrió más que eso. Le piden que se pire y si no se pira por las buenas, pues le echarán lamentablemente. Marisa ha vivido en un montón de sitios, vivieron allí y ahí murió Marisa, efectivamente", explica el actor. Sin embargo, cuando le piden su opinión al respecto su respuesta es clara: "Razonable". En cuanto a si sabe si recibió dinero de la herencia asegura no saber si el dinero "lo habían gastado o no se lo había gastado" o si "estaba controlado o no estaba controlado": "De eso no sé yo nada de nada. Lo único que sé es que anduvieron con líos de abogados".
De hecho, confiesa que le llegaron a ofrecer la casa que hoy está en disputa: "¡A mí que me va a interesar! Me insistieron".
