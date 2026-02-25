Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Dardo en plató

Rigoberta Bandini acude a ‘La revuelta’ y le lanza un sonoro zasca a Broncano: "Es un campo de nabos"

La artista visitó el programa junto a Luis Tosar y dejó uno de los momentos más comentados de la noche.

Rigoberta Bandini se queja en 'La revuelta'

Rigoberta Bandini se queja en 'La revuelta' / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

La visita de Rigoberta Bandini a ‘La revuelta’ no pasó desapercibida. La cantante acudió al espacio de David Broncano en La 1 junto a Luis Tosar para promocionar su papel como presentadores de los Premios Goya 2026, pero terminó protagonizando el momento más comentado de la noche.

El programa organizó una entrega especial de premios bajo el nombre de ‘Goscar’, una parodia de los Goya y los Óscar, en la que se repartieron galardones humorísticos entre colaboradores y el propio presentador. En ese contexto, Bandini fue la encargada de entregar uno de los reconocimientos.

Antes de anunciar a la persona premiada, la artista lanzó una reflexión mirando al patio de butacas: “Me hacía ilusión entregar uno a alguna mujer, pero brillan por su ausencia, que esto es un campo de nabos”, soltó en pleno directo. La frase provocó risas en el plató y un gesto cómplice antes de que finalmente entregara el premio a una espectadora.

Noticias relacionadas

El comentario volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la presencia femenina en el formato. Aunque ‘La revuelta’ cuenta de manera esporádica con colaboraciones como las de Valeria Ros, Lalachus o Candela Peña, buena parte del equipo visible en pantalla siguen estando mayoritariamente formados por hombres: Broncano, Ricardo Castella, Grison o Jorge Ponce. Una realidad que la propia Bandini señaló en clave de humor, pero que evidencia un desequilibrio que no pasó inadvertido en pleno prime time.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
  2. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
  3. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  4. Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
  5. Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
  6. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  7. Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
  8. Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos

La drástica decisión de Cayetano Rivera tras el ataque a su actual pareja: "Está completamente rota"

Barbón reclama ante Sánchez incorporar el envejecimiento a la financiación autonómica y mejorar las conexiones con la Meseta

Curar el bosque en una reserva de la Biosfera de Asturias: 200.000 euros para sanear la arboleda autóctona de Bezanes, en el parque de Redes

Curar el bosque en una reserva de la Biosfera de Asturias: 200.000 euros para sanear la arboleda autóctona de Bezanes, en el parque de Redes

Colas en Ikea para comprar la caja de galletas inspirada en las de la casa de la abuela, pero con un toque moderno

Colas en Ikea para comprar la caja de galletas inspirada en las de la casa de la abuela, pero con un toque moderno

La ministra Aagesen, en Infiesto: “El medio rural se está transformando, los pueblos atraen a gente y un 10% ya son inmigrantes”

Queipo (PP) reduce a "autobombo" la visita de Sánchez: "El PSOE asturiano solo tiene de rojo la alfombra que le pone a su líder"

Queipo (PP) reduce a "autobombo" la visita de Sánchez: "El PSOE asturiano solo tiene de rojo la alfombra que le pone a su líder"

Diagnósticos rápidos y vigilancia de bacterias multirresistentes: así trabaja el laboratorio de Microbiología de Avilés

Diagnósticos rápidos y vigilancia de bacterias multirresistentes: así trabaja el laboratorio de Microbiología de Avilés

Los robos, disparados en Asturias durante 2025, tanto los atracos con violencia e intimidación como los asaltos a viviendas

Los robos, disparados en Asturias durante 2025, tanto los atracos con violencia e intimidación como los asaltos a viviendas
Tracking Pixel Contents