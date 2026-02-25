Sorpresa inesperada en Pasapalabra: primer día en el programa y se lleva el bote final al completar el rosco

Cambio en Paspalabra y ya van unos cuantos desde que Rosa ganó el bote del programa. Antonio llegó a Pasapalabra pisando fuerte consiguiendo derrotar a Adri en una de las Sillas Azules más tensas que se recuerdan. Sin embargo, no ha conseguido imponerse a Alejandro en ninguno de los tres enfrentamientos que han tenido en El Rosco.

Desde su llegada, el concursante se ha visto obligado a jugarse el puesto cada día y, en esta ocasión, Javier ha conseguido relevarle tras firmar una Silla Azul impecable sin cometer ningún fallo. Amante de la opera y tenor en sus ratos libres, el nuevo aspirante al bote de Pasapalabra llega dispuesto a dar el do de pecho y hacerse con el premio que ofrece El Rosco.

Posteriormente, el recién llegado ha ocupado su sitio en el equipo azul junto a David Amor y Laura Matamoros dispuesto a luchar por el bote. Sin embargo, en ningún momento se le ha visto dudar. Se ha plantado en al atril dispuesto a dar guerra a Alejandro y así ha sido. De hecho, ha debutado en El Rosco con una tirada de 11 aciertos.

Javier ha cerrado su primera vuelta con más de una veintena de letras marcadas en color verde y ha llegado a los 23 sin cometer ningún error a falta de 20 segundos. Su rival ha conseguido meter presión alcanzando los 22 aciertos, pero se ha visto obligado a arriesgar y ha cometido un error que le ha servido la victoria en bandeja al recién llegado. Finalmente, Javier ha conseguido firmar un debut de ensueño demostrando que ha llegado a Pasapalabra pisando fuerte tras un Rosco espectacular con el que ha rozado el bote en su primer intento.

Y, parece una tarea imposible, pero en Paspalabra hay precedente de conseguir el bote a la primera. Correspondió a un aspirante extraordinario. Todo parecía estar en su contra y, sin embargo, se llevó a casa una cantidad astronómica de dinero: nada más y nada menos que 2,19 millones de euros.

Era Eduardo Benito, tenía entonces 38 años y utilizó esa fortuna para abrir su propio negocio: una charcutería gourmet. Benito tenía todo en contra, como decíamos más arriba, no porque no tuviese capacidad suficiente para alzarse con el gran premio de Pasapalabra, sino porque el día que ganó era el primero que llegaba al programa. Y con eso tuvo bastante. Y es que Eduardo Benito llegó, vio y venció, como Julio César. Aquel día, el concursante se estrenaba en Pasapalabra y no sólo llegó al rosco, sino que lo completó correctamente y se embolsó 2,19 millones de euros. Fue con la letra J y la respuesta fue Jiménez, en referencia al apellido del escritor español autor del libro 'Platero y yo': Juan Ramón Jiménez