Alejandra Rubio, tras los paso de Juan del Val al publicar su primera novela: "Quiero dar las gracias a Planeta"
"Es una novela romántica para adultos"
Una vez más Alejandra Rubio nos ha vuelto a sorprender, esta vez mostrando una faceta suya como escritora de novelas desconocida hasta el momento. En medio del duro enfrentamiento familiar que ha protagonizado en los últimos días con su pareja Carlo Costanzia frente a Laura Matamoros, Alejandra Rubio ha lanzado su primera novela 'Si decido arriesgarme'.
Aunque hasta el momento la hija de Terelu Campos había mantenido en secreto este nuevo proyecto profesional en el que estaba inmersa, la joven ha recurrido a las redes sociales para anunciar que su primer libro ya se puede adquirir en preventa. "No podía esperar más para contaros que HE ESCRITO MI PRIMERA NOVELA!!?? ¡Sabéis lo apasionada que soy de la lectura y esto ha sido un sueño para mi! Han pasado dos años desde que empecé este proyecto con @editorialplaneta @esencia_ed y no puedo estar más agradecida por todo el proceso y el cariño que le hemos puesto" ha escrito Alejandra junto al lanzamiento de su nueva novela en la que se tratan temas como el triángulo amoroso, la traición y el amor incondicional.
Aunque la novela saldrá a la venta el próximo 13 de mayo, Alejandra ha aprovechado la publicación para agradecer a sus editoras lo mucho que le han ayudado en este proceso: "Gracias a mis editoras Esther y Val, sois las mejores sin duda y a Carla por estar siempre al pie del cañón!. Este libro es un trozo de mí y estoy deseando que podáis leerlo".
A la espera de poder disfrutar de esta historia de amor, la sinopsis adelante algunas píldoras que nos hacen pensar que la joven podría haberse inspirado en su propia vida. Ulises, uno de los personajes de la novela, aparece retratado en la sinopsis como "recién salido de prisión y cuyo pasado nadie se atreve a mencionar. Guapo, tatuado y con una mirada que desarma".
En Vamos a Ver, programa de Telecinco en el que colabora la hija de Terelu Campos, Alejandra, que ha sido madre hace poco más de un año, ha admitido que le ha sido complicado sacar tiempo para todo: "Han sido dos años muy complicados. He sacado tiempo de las piedras Es una novela romántica-erótica y le quiero dar las gracias a Planeta".
Un proyecto profesional, editado por Planeta, en el que la la colaboradora de 'Vamos a ver' se aleja de su imagen mediática para sumergir a sus lectores en una historia de ficción cargada de tensión, dilemas morales y una trama que promete no dejar indiferente. Un triángulo amoroso en el que, según su sinopsis, una joven se enamora del hermano de su novio, que acaba de salir de prisión.
Ya hay muchos nervios entre sus seguidores por leer la nueva novela de la influencer. Alguno incluso ha comnetado que podría hasta optar al premio Plantea y ganarlo, como hizo el escritor y colaborador Juan del Val el pasado año.
