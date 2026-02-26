Belén Esteban se rompe tras su inesperada separación: "Éramos un matrimonio, va a ser duro"
"Estoy muy triste, he llorado un montón"
Miércoles de 'Top Chef' en TVE que, tras el adiós de Marina Castaño y Eva Isanta en las primeras semanas de concurso, ha vivido la inesperada y lacrimógena expulsión de otro de sus concursantes a la que Belén Esteban ha reaccionado con una desolación similar a la que hubiese sentido si hubiese sido ella misma la expulsada.
En una entrega en la que los aspirantes a reposteros se han enfrentado a un reto tan complicado como el de elaborar un postre a base de casquería, que con mayor o menor éxito han logrado sacar adelante la ex de Jesulín de Ubrique, Alejo Sauras, Natalia de 'OT', o la hermana de Georgina Rodríguez, Ivana.
Unas recetas que el jurado del talent presentado por Paula Vázquez, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Ross, han puntuado con el rigor y la seriedad que les caracteriza, decidiendo que el concursante expulsado fuese el actor Mariano Peña.
Un inesperado adiós al que Belén Esteban ha reaccionado rompiendo a llorar mientras abrazaba al inovidable Mauricio Colmenero en 'Aída'. "Éramos como el matrimonio de Top Chef, dónde estaba Mariano estaba yo. Para mí va a ser un poco duro porque éramos un cuadro, con mirarnos ya sabíamos. Es que nos hemos reído mucho. Estoy muy triste, he llorado un montón, me da mucha pena" ha confesado desolada, reconociendo que aunque "le voy a echar un montón de menos, Mariano Peña siempre va a estar en mi vida".
"Fue bonito mientras duró. Yo sé que hemos hecho muy buenas migas, pero tú eres una roca dura de Chipiona, puedes con esto y con más", la ha consolado el actor. Y, a pesar de su tristeza, la 'princesa del pueblo' no ha dudado en corregirle con una sonrisa: "A ver, con todos mis respetos, es que yo soy de Paracuellos".
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles