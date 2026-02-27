Comunicado
La productora de 'La promesa' niega tajante que esté negociando un documental con el asesino Alfonso Basterra
La productora niega contactos, negociaciones o desarrollos audiovisuales con el condenado y desmiente las informaciones publicadas.
Carlos Merenciano
Bambú Producciones ha emitido un comunicado oficial para desmentir cualquier vinculación con proyectos audiovisuales relacionados con Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de Asunta Basterra. La productora responde así a diversas informaciones publicadas en los últimos días que apuntaban a supuestas conversaciones o desarrollos documentales.
En su escrito, la compañía asegura: “No existe ningún proyecto audiovisual en desarrollo, preparación o negociación con Alfonso Basterra, ni lo ha habido en ningún momento” y califica de “rotundamente falsas” las afirmaciones difundidas en esa línea. Además, subraya que no tiene intención alguna de producir un contenido en el que el condenado participe ni directa ni indirectamente.
Bambú también recuerda que mantiene una política firme respecto a este tipo de situaciones: no paga a acusados o condenados por delitos por su participación en proyectos audiovisuales. Según la empresa, esta norma se ha aplicado de forma constante en todas sus producciones, tanto de ficción como documentales.
La productora, responsable de diversas series basadas en hechos reales, recalca que su trabajo se rige por el respeto a las víctimas y a los hechos judicialmente probados. Por ello, lamenta que se estén difundiendo informaciones que, según sostiene, no se ajustan a la realidad y que pueden generar confusión en la opinión pública.
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)