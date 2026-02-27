Hacienda se pone seria con la declaración de la Renta y 'caza' a la famosa colaboradora de Telecinco: "Embargo de más de 100.000 euros"

Enfado, tensión y una deduda con Hacienda que, supuestamente, supera los 100.000 euros. La tensión estalló en pleno directo entre Makoke y el periodista Luis Pliego, que protagonizaron un duro enfrentamiento televisivo en 'El tiempo justo' después de que la colaboradora anunciara que tomará acciones legales contra él. La respuesta del director de revista fue inmediata y contundente: “Yo también te puedo demandar”, decía muy enfadado.

El origen del choque se sitúa en un supuesto incumplimiento contractual. Luis Pliego mostró desde fuera del plató para no cruzarse con ella un documento que, según explicó, recoge un contrato firmado por Makoke y su prometido en el que concedían a su revista un derecho de tanteo durante seis meses sobre cualquier reportaje posterior: “Ella incumplió el derecho de tanteo”, aseguró el periodista. Según su versión, cuando comenzaron a negociar una exclusiva relacionada con su boda, Makoke aceptó inicialmente las condiciones económicas, pero después dejó de responder al teléfono. Posteriormente, una persona comunicó que habían aceptado una oferta superior de otro medio. “Nosotros debíamos conocer esa oferta y tener la opción de igualarla”, insistió el colaborador. Además, no ha sido el primer enfrentamiento que hemos vivido sobre este tema.

Además del conflicto contractual, el debate derivó hacia una supuesta notificación de la Agencia Tributaria que impediría a la revista abonar cantidades pendientes a la colaboradora por la existencia de una deuda con Hacienda. Pliego afirmó que Hacienda les comunicó que no podían efectuar pagos debido a una deuda vinculada a Makoke, aunque aclaró que el organismo no especifica el origen de la misma en sus notificaciones.

Tal y como ontaba la revista Lecturas, "la colaboradora de 'Fiesta' cuenta con un embargo actual de 111.132 euros. Una cuantiosa suma que le provoca un nuevo quebradero de cabeza a la exazafata del 'Telecupón'. El director de esta cabecera ha adelantado el contenido que la revista Lecturas abordará este miércoles 25 de febrero en los quioscos. "Makoke, hay una carta para ti de la Agencia Tributaria. Tú dijiste hace poco que estabas al día, que no debías nada. Que eras incluso feliz y una gran pagadora (...) Que sepas que la agencia tributaria te reclama 110 mil euros", ha declarado ante la sorpresa de los presentes en plató Luis Pliego".

Makoke negó estar informada de dicha deuda y aseguró estar al corriente de sus obligaciones fiscales. “Lo he hecho”, dijo en referencia a la consulta de su situación tributaria. Desde el plató, le instaron a demostrarlo oficialmente. El enfrentamiento concluyó sin acuerdo, mientras tanto, la guerra mediática y legal entre Makoke y Luis Pliego parece lejos de apaciguarse.