Carlo Costanzia rompe su silencio en Telecinco sobre la guerra familiar y ataca a Laura Matamoros: "Ha exagerado todo para comercializar"
"El entorno familiar ha presionado para que no demande a Laura"
En la guerra Costanzia-Flores era el turno de Carlo, el otro protagonista de la polémica se sentaba en el plató de 'De viernes', cogiendo el relevo de su prima Laura Matamoros, quien explicaba la versión de lo que había ocurrido en el interior de su vehículo en lo que ella describió como una discusión con el novio de Alejandra Rubio en la que se elevó el tono y ella se sintió "coaccionada".
El hijo de Mar Flores explicaba en el programa que a raíz de todo lo que se ha estado comentando se encuentra en "un momento complicado" y ha asegurado que se le ha hecho presión para que no interponga medidas contra Laura, algo que sí ha hecho contra Diego. "Contra Laura no he querido tomarlas porque es una persona con la que en un momento determinado se podrá dialogar", decía antes de apostillar que "luego ella lo podrá contar". "Reculó en plató, no del todo, pero sí ha reculado bastante", afirmaba.
Carlo Costanzia ha negado el testimonio de Laura Matamoros, según él no tuvo una actitud violenta con ella, no levantó la voz, no dio golpes en la guantera ni dio un portazo cuando salió del coche tras el intercambio de impresiones entre ellos: "Creo que ha exagerado todo para comercializar", ha comentado antes de añadir que precisamente su prima no se caracteriza por tener "un carácter que no es una florecilla, en cuanto le dices algo salta".
Sobre el episodio de malos tratos con el que Laura dijo que le amenazó su primo, Carlo ha reconocido que vivió mucho en casa de Laura y que ha tenido una relación fantástica con su hermana mayor y que, en la conversación que mantuvieron en el coche "sí le puso ejemplos" de momentos que él había vivido. Pero es tajante al negar amenazas, insultos ni violencia: "Yo sólo hablo de mis cosas personales, nunca me voy a sentar a contar nada de nadie".
