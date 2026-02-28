Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una conocida tertuliana de Telecinco opina sin filtros sobre el debut de Alejandra Rubio como escritora: "No es tonta"

"Si lleva dos años escribiendo un libro, supongo que es porque lo habrá hecho bien..."

Alejandra Rubio. / EUROPA PRESS

Benito Domínguez

EP

Antes de regresar por unas horas a la casa de 'GH DÚO' como jefa anticampaña de Anita Williams porque tiene claro que su único ganador es Carlos Lozano, Belén Rodríguez se ha pronunciado sin filtros sobre la nueva faceta de escritora de Alejandra Rubio después de que la hija de Terelu Campos haya anunciado el lanzamiento de su primera novela, 'Si decido arriesgarme'.

Desmarcándose de las críticas y de los que ponen en duda que la novia de Carlo Costanzia haya sido capaz de escribir un libro -entre ellos, su compañera Marta López-, la colaboradora tiene claro que "Alejandra no es tonta y si lleva dos años escribiendo un libro, supongo que es porque lo habrá hecho bien, porque ella es muy perfeccionista y no creo que haga nada que pueda ir en su contra. Y si una editorial como Planeta se lo ha comprado, pues yo imagino que el proyecto será potente" ha asegurado convencida.

"Conociendo a Alejandra habrá sido una decisión pensada, meditada, y desde desde luego si se expone a las críticas será porque ella cree que vale la pena. Y claro, pero aquí no podemos opinar nadie hasta que lo leamos, evidentemente" ha añadido, revelando que "por supuesto" que piensa leer la novela antes de dar su opinión.

Como afirma, "tiene buenos genes, claro, de la abuela, que escribía fenomenal. A María Teresa no hay nada que le gustara más, y supongo que Terelu estará muy orgullosa también de ella".

Y aunque comparte muchísimo tiempo con Carmen Borrego tras su paso como equipo por 'GH DÚO', Belén ha confesado que no ha hablado con ella sobre la nueva faceta de escritora de Alejandra, "nada, nada de nada, te lo prometo, y eso que hemos hablado con ella hoy 20 veces".

"Date cuenta que Carmen y yo tenemos mucho tema, entonces nosotras hablamos de nuestras cosas, no solemos hablar de la familia" ha asegurado, desvelando que conociendo a la hermana de Terelu, "yo supongo que la apoyará, seguro, porque Carmen quiere muchísimo a Alejandra, de siempre".

