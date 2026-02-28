Los Gemeliers se sientan en un plató para hablar de la brutal agresión que sufrieron: "Temí no volver a ver la cara de mi hermano"
"Voy a tener secuelas"
"Estábamos terminando una noche que había sido fantástica", comenzaba diciendo Jesús, uno de Los Gemeliers, en 'De viernes' sólo una semana después de sufrir una brutal agresión que acabó con ellos, sus novias y un amigo en el Hospital Gregorio Marañón. Habían celebrado su cumpleaños con una cena a la que acudieron, entre otros, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, que no pudieron acompañarlos en la fiesta posterior, que continuó en la discoteca 'Vandido'.
Jesús y Daniel se han sentado en el programa que presentan semanalmente Beatriz Archidona y Santi Acosta, donde han relatado la agresión que vivieron a la salida de la discoteca, cuando ya eran casi las seis de la mañana. Jesús, su novia y un amigo son quienes se llevaron la peor parte de la agresión ya que Daniel se quedó en el interior de la discoteca agradeciendo el trato recibido a lo largo de la noche. Y es Jesús quien explica que no descarta que fuese un ataque preparado, "porque yo no salgo con gas pimienta de casa".
Tras un grito y un insulto homófobo al que dicen estar "acostumbrados" comienza la agresión. Hay un amigo que intenta proteger a Jesús de la agresión y de dos agresores, éstos pasan a ser seis y es cuando el cantante empieza a recibir golpes mientras persiguen a su amigo. En ese momento su novia comienza a grabar y trata de proteger a su amigo, "pensando que, a ella, por ser mujer no la iban a hacer nada". Pero no fue así. En medio de la confusión Jesús consigue zafarse, "pregunto qué pasa y a quemarropa me echa el gas pimienta en los ojos".
"Temí no volver a ver la cara de mi hermano", ha dicho Jesús emocionado antes de contar que cuando ocurrió todo acababa de ser operado de la vista. Debido a la intoxicación ya no ve igual y la recuperación no será la esperada: "Voy a tener secuelas", ha explicado en el programa, añadiendo que en dos semanas regresará al especialista para ver cómo está evolucionando.
Daniel no vivió la agresión de manera directa, pero también se intoxicó con el spray pimienta: "Tengo picores en las manos, detrás de las orejas, es horrible el picor". El cantante explica que él "no podía abrir los ojos y no me dio directamente"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma