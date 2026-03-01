La asturiana Lara Álvarez rompe su silencio sobre su trabajo en televisión: "Me hablan los ojos"

Se la echa de menos en la pequeña pantalla y aunque dicen que lo bueno se hace esperar, la cuenta atrás ha llegado a su fin. Lara Álvarez vuelve, por fin, al trabajo y lo hace en uno formato totalmente desconocido para ella pero en una cadena que fue su casa "mucho tiempo" y por eso se siente "agradecida".

Aun así parece que fue ayer cuando todavía estaba al frente de las conexiones en directo desde Honduras y en pocos días será María Lamela quien ocupe su sitio: "No necesita consejos porque es una profesional como la copa de un pino", afirma la asturiana sobre su compañera. "Creo que María, que es una aventurera nata lo va a gozar", añade.

Ella lo sabe bien. Fueron siete años en el reality de supervivencia y ahora se atreve con 'El desafío', siendo uno de los fichajes estrella de la que será la séptima edición: "Estoy disfrutando de algo desconocido después de tanto tiempo haciendo tele". Reconoce que "hay una nueva ilusión, una nueva emoción" y confiesa que "ya me hablan los ojos". Pero al preguntarle si tiene ganas de enamorarse tras su última ruptura con Perico Durán, Lara Álvarez prefiere hacer mutis por el foro.

Respecto a su nuevo programa, Antena 3 acelera motores y desvela el plantel de famosos que pondrá a prueba cuerpo y mente en la séptima temporada de 'El Desafío'. Con la sexta edición todavía en emisión, el exitoso formato presentado por Roberto Leal ha confirmado a ocho rostros muy conocidos de la tele, el deporte, la música y las redes sociales que se enfrentarán a retos imposibles para demostrar de qué están hechos. Lara Álvarez es una de las protagonistas más llamativas del casting. La presentadora regresa a Atresmedia —donde empezó su carrera— para vivir la competición desde dentro tras años narrando grandes aventuras en directo. Su espíritu competitivo y su exigencia consigo misma serán claves para afrontar los retos que le esperan.

También estará Melody, dispuesta a sorprender fuera de los escenarios. La cantante, conocida por su energía y presencia escénica, cambia la música y grandes auditorios por desafíos de alto impacto, lista para demostrar que su fortaleza va mucho más allá de interpretar un tema. Además, Violeta Mangriñán llega a 'El desafío' con la determinación que le ha caracterizado en redes y realities. La creadora de contenido y empresaria afronta esta etapa con ganas de superación, dispuesta a darlo todo en pruebas físicas y técnicas y a demostrar que puede ir más allá de lo digital.

