Laura Matamoros carga sin piedad contra su primo Carlo Costanzia: "A lo mejor como no sabe hablar bien español..."
"Quien miente al principio miente hasta el final", asegura la hija de Kiko Matamoros
Carlo Costanzia daba este viernes su versión sobre el duro testimonio que Laura Matamoros ofreció hace una semana, negando haberla coaccionado durante el tenso encuentro que ambos mantuvieron en su coche y rebajando el relato de su prima al asegurar que habría "exagerado" lo ocurrido para "comercializar". El hijo de Mar Flores, además, reconocía que su entorno familiar le ha presionado para que no emprenda acciones legales contra Laura, una posibilidad que ha estado sobre la mesa en los últimos días tras la guerra mediática entre ambos.
Horas después, la hija de Kiko Matamoros no se mordía la lengua y respondía con una frase demoledora: "Quien miente al principio miente hasta el final". La influencer, visiblemente irónica, desmentía tajantemente que tenga nuevo novio y se burlaba de la versión de Carlo sobre un supuesto chico que iría a su gimnasio: "Me acabo de enterar de que tengo pareja y de que va a su gimnasio, a lo mejor como no sabe hablar bien español, a lo mejor se lía, no lo sé". Sobre que su primo haya negado prácticamente la totalidad de las conversaciones que mantuvieron, zanjaba el tema con un seco: "¿Qué va a decir? Pues ya está".
En cuanto a la posibilidad de que pudiera denunciarla, algo que él mismo ha asegurado que no hará por las presiones de su familia, Laura se lo toma con absoluta tranquilidad: "Vengo muy relajada. O sea, por favor. O sea, tonterías, no. Perdón". Preguntada por si aquella famosa conversación en el coche quedó grabada, lanza la pelota al tejado de su primo: "Preguntárselo a él". Además, deja claro que no quiere ningún tipo de acercamiento con él -"Exacto, cada uno en su casita está muy bien"- y, fiel a su tono irónico, admite entre risas que tiene "muchísimas" ganas de leerse el libro de Alejandra Rubio.
