El motivo por el que Karla Sofía Gascón ha entrado descalza en los Premios Goya 2026

El momento se ha convertido en viral en redes sociales

La actriz Karla Sofía Gascón posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).

La actriz Karla Sofía Gascón posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). / ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS

Benito Domínguez

EP

Karla Sofía Gascón ha acaparado todas las miradas en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 porque ha protagonizado un divertido momento que no ha pasado desapercibido ante las cámaras: se ha tenido que descalzar tras sufrir un accidente con los tacones que le han impedido seguir desfilando en las alturas ante los medios de comunicación.

La actriz cogía sus tacones con las manos y se paseaba descalza debido a un problema que había sufrido antes de llegar al Auditori Forum CCIB de Barcelona. Tal y como les ha contado a Nuria Marín e Inés Hernand, al bajarse del coche ha metido el tacón en una alcantarilla, torciéndosele e impidiendo que pudiera andar con normalidad por la alfombra roja.

El look de Karla Sofía Gascón en la alfombra roja de los Premios Goya 2026

En cuanto al estilismo elegido, la actriz se ha dejado ver con un vestido largo de corte fluido que estiliza su figura y aporta un aire clásico y atemporal, que presenta un escote pronunciado en V, con fruncido central bajo el pecho que añade estructura y realza la silueta.

La pieza, sin mangas, cae hasta el suelo, incorporando una abertura alta en una de las piernas que le aporta un toque sensual y moderno, que ha combinado con complementos llamativos pero equilibrados: una gargantilla con colgante central que enmarca el escote junto con pulsera y pendientes discretos. El look lo ha completado con sandalias de tacón, las culpables de que se haya convertido en viral en redes sociales.

Melena desafiante en la gran noche del cine español

Sobre su beauty look, poco podemos resaltar, ya que el maquillaje es al que nos tiene acostumbrados en galas como estas. Intenso, con ojos marcados en tonos oscuros y labios en tono rosado. En cuanto a su peinado, Karla ha apostado por cabello suelto, con raya lateral y ondas suaves, creando un contraste elegante entre sofisticación y naturalidad.

