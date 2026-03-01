Rosanna Zanetti reaparece en los Goya y revela el duro momento que vive David Bisbal: "Han sido días bastante extraños"

El padre de David Bisbal, José "Pepe" Bisbal Carrillo, falleció el pasado 10 de febrero en Almería a los 84 años, tras años luchando contra el alzhéimer. El artista, muy unido a él, se volcó en el último adiós acompañado de toda su familia, que arropó al veterano campeón de boxeo hasta el final. Ahora, semanas después de este duro golpe, ha sido su mujer, Rosanna Zanetti, quien ha reaparecido en los Premios Goya 2026 y ha contado cómo está el cantante.

La modelo ha reconocido que en casa siguen viviendo un duelo complicado: "Sí, la verdad es que han sido días bastante extraños, muy tristes, al final es un dolor que está sintiendo toda la familia, pero a la vez con cierta tranquilidad de haber podido estar ahí, de disfrutarlo". Asegura que "Pepe era una persona sumamente querida" y que las muestras de cariño han sido "súper bonitas" para todos, y confiesa que ahora están "tratando como de asimilarlo".

La venezolana también se ha sincerado sobre la enfermedad que sufrió su suegro durante años: "Totalmente, hace mucho tiempo, yo siempre me he dicho que es una enfermedad muy dura, muy difícil, tanto para las personas que la padecen como para los familiares. Están pero no están, pero bueno, se hace todo como se pueda, con amor y como lo han podido ver". Con estas palabras, Rosanna deja entrever lo complicado que ha sido para Bisbal y los suyos ver el deterioro progresivo de Pepe y, al mismo tiempo, acompañarle con cariño hasta el final.

Preguntada por la ausencia del cantante en la gala de los Goya, justifica su decisión y deja claro que responde a motivos familiares y laborales: "Son varias cosas, primero es muy reciente lo que ha pasado a nivel familiar, él se ha quedado con los niños y con la familia y también yo he venido por compromisos laborales, entonces también los dos tenemos nuestras carreras y nuestros trabajos muy en paralelo". Una explicación con la que la venezolana confirma que David sigue centrado en su entorno más cercano mientras termina de asimilar la pérdida de su padre.