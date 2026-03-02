Carme Chaparro comparte una foto de su look actual tras la enfermedad que la obligó a retirarse a los 52 años: "No sé cómo ni cuándo llegaré a la meta"
"Hoy hace sol. He decidido salir a respirar, aunque sea a la terraza de casa. Protegida. La carcasa cambia y algo dentro de mí también"
A finales del pasado año la periodista Carme Chaparro anunció su retirada de la televisión a los 52 años para tratarse de una enfermedad de la que, a día de hoy, aún no ha querido hablar.
"He tenido que parar muchas cosas de mi vida para poder cuidarme y tratarme". Este fue su mensaje exacto en el mes de marzo para anunciar que hacía una parada en su carrera laboral. Su enfermedad la obligó a retrasar la publicación de "Venganza", el último libro de la trilogía que comenzó con "Delito" y "Castigo". Su novela llegó en septiembre y, con ella, las entrevistas para su promoción. En ninguna de ellas Chaparro ha querido hablar abiertamente de su salud.
Mencionó que se sentía "muy cansada", que pasó "muchos días en la cama" porque la medicación es "muy fuerte". A su lado, siempre ha estado su familia y su perro Bitter. Por petición expresa de la escritora no se habla de su enfermedad, aunque aclara que no se trata del Síndrome de Ménière, una dolencia que padece y a la que se le atribuyó su retirada. "Me puedan curar o no, tengo muchas ganas de contarlo y ayudar a otras personas que están enfermas igual que yo. Alzar la voz y decir qué me ha pasado ojalá ayude a otras personas a desestigmatizarlo", comentó en una entrevista para la revista "Lecturas".
Ahora, la periodista ha compartido una nueva imagen en el que ha lanzado un poderoso mensaje que, además, se ha visto obligada a matizar por la confusión que se estaba generando entre sus seguidores en redes sociales.
"Hoy hace sol. He decidido salir a respirar, aunque sea a la terraza de casa. Protegida. La carcasa cambia y algo dentro de mí también. Gracias a los que habéis sabido esperar y guardar la puerta sin hacer ruido mientras mis médicos arreglan las grietas por dentro… y por fuera. Seguimos. Queda mucho por delante, y no sé cómo ni cuándo llegaré a la meta. Pero seguimos. Y la luz, hoy, se agradece el doble. . . EDITO: no tengo cáncer. Pero sí, me falta mucho pelo y me tengo que proteger la cabeza. Ya os contaré cuando el proceso termine. O vaya a mejor. Fuerza a todos los que sufrís cualquier enfermedad".
