Preocupación por el estado de salud de "Tila", la perrita de Maite Galdeano: "Diagnóstico de asco"
La exconcursante de Supervivientes y Gran Hermano tuvo que llevar a su mascota al veterinario
Los seguidores de Maite Galdeano están preocupados por el estado de salud de "Tila", la perrita de la que fuera concursante de Gran Hermano y Supervivientes: "Diagnóstico de asco".
Maite tuvo que llevar a "Tila" al veterinario, tal y como contó en un story que publicó en su perfil oficial de la red social de Instagram. En el vídeo, Maite aparece en el interior de un vehículo junto a su hijo Cristian Suescun que lo está conduciendo.
Maite le pregunta a su hijo qué van a hacer, y Cristian le dice que llevan a "La Tila" para que la miren, "y esperemos que no sea nada".
Sin embargo, la preocupación llega tras las palabras de Maite, quien asegura que ya le habían dado "un diagnóstico de asco y de los que duele la cabeza". También aseguró a sus seguidores que les mantendría informados tras la visita al veterinario.
En los siguientes storys, Maite aparece en el veterinario junto a "Tila", y en el último hasta ahora, sale en una foto con su hijo en la terraza de un establecimiento hostelero.
Próximos storys
Seguramente acabe contando qué es lo que le ocurre a la perrita en los siguientes storys.
