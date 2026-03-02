Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Preocupación por el estado de salud de "Tila", la perrita de Maite Galdeano: "Diagnóstico de asco"

La exconcursante de Supervivientes y Gran Hermano tuvo que llevar a su mascota al veterinario

Preocupación por el estado de salud de &quot;Tila&quot;, la perrita de Maite Galdeano: &quot;Diagnóstico de asco&quot;

Preocupación por el estado de salud de "Tila", la perrita de Maite Galdeano: "Diagnóstico de asco" / Telecinco

Benito Domínguez

Los seguidores de Maite Galdeano están preocupados por el estado de salud de "Tila", la perrita de la que fuera concursante de Gran Hermano y Supervivientes: "Diagnóstico de asco".

Maite tuvo que llevar a "Tila" al veterinario, tal y como contó en un story que publicó en su perfil oficial de la red social de Instagram. En el vídeo, Maite aparece en el interior de un vehículo junto a su hijo Cristian Suescun que lo está conduciendo.

Maite y Cristian.

Maite y Cristian. / Telecinco

Maite le pregunta a su hijo qué van a hacer, y Cristian le dice que llevan a "La Tila" para que la miren, "y esperemos que no sea nada".

Sin embargo, la preocupación llega tras las palabras de Maite, quien asegura que ya le habían dado "un diagnóstico de asco y de los que duele la cabeza". También aseguró a sus seguidores que les mantendría informados tras la visita al veterinario.

En los siguientes storys, Maite aparece en el veterinario junto a "Tila", y en el último hasta ahora, sale en una foto con su hijo en la terraza de un establecimiento hostelero.

Noticias relacionadas y más

Próximos storys

Seguramente acabe contando qué es lo que le ocurre a la perrita en los siguientes storys.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
  2. Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
  3. ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
  4. El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
  5. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  6. Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
  7. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  8. Multado con 200 euros por no tener la señal V-19, pese a colocar bien la baliza v-16: la guardia civil ya vigila a los conductores

Barbón pone su correo electrónico a disposición de los asturianos afectados por el conflicto en Oriente Próximo

Barbón pone su correo electrónico a disposición de los asturianos afectados por el conflicto en Oriente Próximo

Todas las plazas de la Universidad de Oviedo para el próximo curso: hay récord, dos nuevos grados y más alumnos en una titulación muy demandada

Todas las plazas de la Universidad de Oviedo para el próximo curso: hay récord, dos nuevos grados y más alumnos en una titulación muy demandada

Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la "controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales": adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros

Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la "controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales": adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros

Mujeres que inspiran en las tiendas de Villaviciosa: el homenaje del comercio maliayés a sus referentes para celebrar el 8M

Mujeres que inspiran en las tiendas de Villaviciosa: el homenaje del comercio maliayés a sus referentes para celebrar el 8M

Uno de los restaurantes más al norte de España obtiene el premio gastronómico "Platos de Oro": "Tiene mucha calidad"

Uno de los restaurantes más al norte de España obtiene el premio gastronómico "Platos de Oro": "Tiene mucha calidad"

Alejandra Rubio estalla tras confirmarse la ruptura: "Es el odiador numero 1 de mi familia, y a mí no me sorprende absolutamente nada"

Tracking Pixel Contents