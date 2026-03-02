Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Nueva oportunidad

RTVE sigue confiando en Dani Rovira tras su discreto estreno y le encomienda un nuevo formato con estreno inminente

El cómico lanzará este lunes en EN PLAY ‘Mi persona favorita’, apenas unos días después del debut de ‘Al margen de todo’ en La 1

Dani Rovira

Dani Rovira

Carlos Merenciano

Madrid

RTVE mantiene su apuesta por Dani Rovira. Apenas unos días después del estreno de ‘Al margen de todo’en La 1, la corporación pública vuelve a confiar en el humorista y le sitúa al frente de un nuevo formato con lanzamiento inmediato. Este lunes 2 de marzo verá la luz ‘Mi persona favorita’, un videopodcast que se emitirá en EN PLAY, el nuevo canal digital de RTVE Play.

El movimiento llega tras un debut discreto en prime time. El pasado jueves, ‘Al margen de todo’ firmó un 10,1% de cuota de pantalla, quedando por detrás de ‘GH Dúo’, ‘Perdiendo el juicio’ y ‘Horizonte’ en la franja nocturna. Aun así, la cadena no ha frenado su hoja de ruta con Rovira, que continúa siendo uno de los rostros clave de su estrategia de entretenimiento.

En esta nueva aventura, el actor y presentador compartirá protagonismo con Arturo González-Campos. Juntos conducirán conversaciones desenfadadas con invitados del ámbito cultural en un formato grabado en un “salón-plató”, con anécdotas, música y referencias personales como hilo conductor. El primer invitado será el compositor Pancho Varona.

Noticias relacionadas

‘Mi persona favorita’ tendrá periodicidad semanal y se estrenará cada lunes a las 23:10 horas. Con este lanzamiento, RTVE refuerza su apuesta por los contenidos digitales en directo a través de EN PLAY, ampliando su oferta de entretenimiento mientras mantiene a Dani Rovira en el centro de su estrategia audiovisual.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
  2. Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
  3. ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
  4. El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
  5. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  6. Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
  7. Multado con 200 euros por no tener la señal V-19, pese a colocar bien la baliza v-16: la guardia civil ya vigila a los conductores
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores

El Principado materializará con un convenio con Idonial su apuesta por la innovación industrial

El Principado materializará con un convenio con Idonial su apuesta por la innovación industrial

El Principado oficializa la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de Lucus Asturum: "Es un testimonio fundamental de las épocas romana y medieval"

El Principado oficializa la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de Lucus Asturum: "Es un testimonio fundamental de las épocas romana y medieval"

Xedré, en Cangas del Narcea, estrena feria y la dedica a la tradición de la matanza (incluye un concurso de embutido)

Xedré, en Cangas del Narcea, estrena feria y la dedica a la tradición de la matanza (incluye un concurso de embutido)

El cupón de la ONCE deja 200.000 euros en Vegadeo: "Quedó todo en el pueblo"

El cupón de la ONCE deja 200.000 euros en Vegadeo: "Quedó todo en el pueblo"

El Principado eleva a 90.000 euros la convocatoria para combatir la LGTBIfobia, un 89,9% más que en 2023

El Principado eleva a 90.000 euros la convocatoria para combatir la LGTBIfobia, un 89,9% más que en 2023

Éxito para el Conservatorio Superior de Oviedo: Teo Montero gana el Premio Internacional Portus Apostoli

Éxito para el Conservatorio Superior de Oviedo: Teo Montero gana el Premio Internacional Portus Apostoli
Tracking Pixel Contents