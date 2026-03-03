Alejandra Rubio estalla tras la inesperada ruptura y lanza un contundente comunicado: "Nos odia, a mí y a mi familia"

Nuevo frente abierto para Alejandra Rubio. El pasado viernes Carlo Costanzia se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para dar su versión de su enfrentamiento contra Laura Matamoros y, para sorpresa de todos, Antonio Rossi revelaba que la hija de Terelu Campos le contó en una publicidad de 'El tiempo justo' que ella estaba al teléfono mientras los primos estaban discutiendo, y que tenía pruebas de que la influencer mintió al relatar cómo el hijo de Mar Flores la había "coaccionado" y "amenazado" si seguía hablando de él en televisión.

Una afirmación que provocaba la entrada en directo de Alejandra en el programa para desmentir a su compañero y aclarar que lo que le dijo es que estaba hablando por teléfono con Carlo cuando se encontró con Laura, asegurando que en ningún momento fue 'testigo' de la tensa conversación entre ambos.

Versiones contradictorias que han hecho que la 'credibilidad' de la nieta de María Teresa Campos esté en entredicho, y que ha provocado que este lunes estalle como nunca contra Antonio Rossi, al que ha definido como "el odiador número 1 de mi familia" para indignación de Patricia Pardo, que no ha dudado en enfrentarse a ella para defender la profesionalidad del periodista.

"Lo que dice Antonio no es así. Ya lo dije cuando entre por teléfono, tengo una cnversación con él en publicidad, yo llevo tiempo trabajando aquí y si no quiero que se sepa algo no lo digo, ya sabemos como funciona esto. Yo lo que le dije a Rossi fue mi verdad de lo que yo viví, las consecuencias de que él malinterprete mis palabras..." ha comenzado, revelando que lo que le dijo al colaborador fue "deja de decir que Carlo persigue a Laura porque es un delito muy grave, y yo estaba al teléfono con Carlo cuando se encontró a Laura". "Lo que yo le dije fue, ya que está ahí vete a hablar con ella y aproveche. Y Antonio interpreta que yo estoy al teléfono todavía cuando él habla con Laura" ha explicado.

Sin pensárselo, Patricia ha puesto en duda la versión de Alejandra porque "Rossi es un profesional brillante como la copa de un pino", haciendo saltar como un resorte a la sobrina de Carmen Borrego: "Rossi es el odiador numero 1 de mi familia, y a mí no me sorprende absolutamente nada".

Lejos de quedarse ahí, la colaboradora ha lanzado una dura advertencia contra su compañero al asegurar que "estoy siendo fiel a mis valores y estoy siendo buena persona, porque en esa conversación se hablan determinadas cosas... y hay que ser un poco tal para que yo me arriesgue a contar cosas alguna vez".

"Por ejemplo, que el representante de Laura y Laura le llaman antes de su entrevista para que se ponga de su lado. Y poco más que me acaba dando la razón cuando le cuento mi versión" ha desvelado, afirmando que Rossi "se quedó alucinado y creí que iba a ir en otra línea más a favor de Carlo. Y en '¡De Viernes!' me quedo muerta porque no es la conversación que tuve con Rossi y que él entendió perfectamente".

Ante la incredulidad de la presentadora, Alejandra se ha mostrado indignada y repitiendo lo que ha dicho Patricia de "Antonio siendo como es..." ha saltado "¿y cómo soy yo?". "Porque creo que no tengo ningún problema en decir mi verdad, en ir de frente, si tengo que afrontar algo lo digo, no soy una tía q va por detrás. ¿Antonio Rossi es de una manera? Sí, y yo soy de la mía" ha sentenciado enfadada.

"Perdona pero Rossi es periodista, y tú no. Y a él no le beneficia tergiversar lo que les ha contado" ha defendido la comunicadora para indignación de la influencer que, cada vez más molesta con sus compañeros -ya que también Cristin Tárrega ha salido en defensa del colaborador- ha estallado en contra de Rossi: "Es el odiador número 1 de mi familia, siempre va en nuestra contra. Dice todo lo malo mío, a mi madre no le tiene respeto ninguno...".

"Yo tuve una conversación con un compañero. Si lo tergiversa, lo magnifica y se inventa una conversación que no es así... es surrealista. ¿En qué momento va a estar Carlo conmigo al teléfono mientras tiene una conversación con su prima?" ha insistido.

"Me da a entender que Laura ha montado todo esto por dinero, porque tiene problemas de dinero. Y a Rossi se le ve el plumero, cuando va a por una persona va a machete. Y me estás atacando a mí y no me estás dando el beneficio de la duda, estás creyendo a esta persona en vez de cuestionar que lo que yo digo es así porque no estaba solo Antonio, había mas gente delante. Marta López, Sandra Aladro, que cuenten la verdad" ha zanjado muy enfadada con Patricia por no posicionarse con ella ante este nuevo frente abierto que no acaba más que de empezar, ya que esta tarde Alejandra se verá las caras con Rossi en 'El tiempo justo' para ver cuál de los dos miente.