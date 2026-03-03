Laura Matamoros planta cara a su primo Carlo tras las últimas amenazas: "No tengo miedo, que tema él"
Esto es lo que ha ocurrido
LLaura Matamoros sigue en el ojo del huracán mediático en plena guerra abierta con Carlo Costanzia, después de semanas de reproches cruzados, comunicados y entrevistas televisivas que han ido elevando la tensión familiar. Mientras se analizan sus gestos, sus silencios y hasta el posible papel de Mar Flores en esta historia, la hija de Kiko Matamoros ha decidido dar un paso al frente y lanzar un mensaje tan breve como demoledor a su primo.
"Yo no temo nada. Que tema él", la influencer se mostraba así de tajante al preguntarle si teme que su primo saque a la luz la conversación que mantuvieron, una charla que, según se ha comentado en televisión, podría estar incluso grabada. Lejos de mostrarse preocupada, Laura remarca con su respuesta que no tiene miedo a que se conozca el contenido íntegro de ese intercambio y que está dispuesta a sostener su versión pase lo que pase.
En cuanto a si ha podido hablar con su tía, Mar Flores, tras la polémica entrevista de Carlo en televisión, Laura corta en seco cualquier intento de ir más allá. A la pregunta directa sobre si ha recibido el apoyo de la modelo en privado, la influencer responde con un escueto y repetido "no, no, no", evitando alimentar aún más el ruido mediático alrededor de esta familia.
Cuando se le plantea si le diría algo a Alejandra después de que esta haya insinuado que todo lo hace por dinero, la influencer zanja el tema con un simple "perdón" y continúa su camino, esquivando también cuestiones sobre cómo se encuentra o si al menos está tranquila, dejando claro que, por ahora, prefiere no avivar aún más la polémica.
