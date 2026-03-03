Sorpresa por la reaparición de Jesulín y su llamativo cambio físico: "Estas cosas hay que empezar a recuperarlas poco a poco"

Incansable en su apoyo incondicional a María José Campanario durante su paso por 'El Desafío' -en el que está poniendo a prueba sus propios límites por la fibromialgia que padece desde hace años enfrentándose semana tras semana a complicados retos-, demostrando que está tan enamorado de su mujer como el primer día después de un cuarto de siglo juntos, Jesulín de Ubrique ha sorprendido en su reaparición por un motivo muy solidario.

Y es que después de una temporada marcada por varios problemas de salud y lesiones que le han mantenido alejado de los ruedos, el torero ha vuelto a vestirse de corto para encabezar un festival benéfico taurino en Guillena (Sevilla), para apoyar a la familia de Loli Romero, una vecina de la localidad andaluza víctima de un trágico incendio en 2025.

Con un cartel de lujo protagonizado por otras figuras como Manuel Jesús "El Cid", David Fandila "El Fandi", Manuel Escribano, Ginés Marín o el novillero Javier Torres "Bombita", y con toros de la ganadería de Espartaco, Jesulín ha acaparado todas las miradas por su llamativo cambio físico en su vuelta a una plaza, con algunos kilos más de lo habitual que ha lucido sin complejos, derrochando arte y cortando dos orejas para alborozo del público, que no dejó de aplaudir su faena.

Entre el público llamó la atención la ausencia de María José, aunque el de Ubrique sí estuvo arropado por diferentes rostros conocidos como la hija mayor de Patricia Rato y Espartaco, Alejandra Ruiz de Rato, la modelo Laura Sánchez (pareja de Escribano), el exfutbolista Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, o su hermano Humberto Janeiro, que recuperándose de una rotura en el peroné no quiso faltar en un día tan especial para Jesús.

Preocupado por los efectos que el temporal de lluvia ha dejado en su pueblo natal, Ubrique, el torero ha reconocido que han sido días "muy difíciles, ha sido una cosa sobrenatural. Y bueno, pues poquito a poco el pueblo, la gente y todo se va recuperando. Pero la verdad es que lo que ha sido aquel rincón de la sierra ha sido una cosa bestial. ¡Bestial!".

"Estas cosas hay que empezar a recuperarlas poco a poco. Y bueno, intentar de estar preparado para lo peor. Por si ocurriera otra vez, que espero que no, ¿no? Porque no espero yo tanta agua así, vamos" ha comentado.

Además, y aunque parco en palabras, Jesulín ha revelado que María José se encuentra "bien, todo bien", y centrada de nuevo en los tres hijos que tienen en común, Julia, Jesús Alejandro y Hugo, tras su exigente paso por 'El Desafío'.