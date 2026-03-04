Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jorge Javier Vázquez sorprende a Joaquín Prat con un inesperado alegato político en pleno directo: “Qué asco me da”

El presentador se salió del guion durante la conexión entre el final de ‘El tiempo justo’ y el inicio de ‘El diario de Jorge’.

Jorge Javier sorprende a Joaquín Prat con su alegato político

Jorge Javier sorprende a Joaquín Prat con su alegato político / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

La conexión diaria entre Joaquín Prat y Jorge Javier Vázquez en 'El tiempo justo' vivió este martes un momento inesperado. Lo que debía ser un simple relevo para avanzar los contenidos de 'El diario de Jorge' acabó convirtiéndose en un comentario político que dejó descolocado al presentador del magacín.

Minutos antes, el programa había abordado una última hora relacionada con Donald Trump. Según explicaron desde la redacción, el presidente estadounidense habría amenazado con cortar el comercio con España después de que el Gobierno de Pedro Sánchez no permitiera el uso de las bases aéreas de Morón y Rota.

Fue entonces cuando el presentador conectó con Jorge Javier para continuar con la escaleta habitual del programa. Sin embargo, el conductor de 'El diario de Jorge' decidió reaccionar a la noticia política con un comentario directo: “Ay Joaquín, buenas tardes, lo tengo que decir, qué asco me da Donald Trump y qué bien por el gobierno de España”.

Noticias relacionadas

La afirmación dejó visiblemente sorprendido a Prat, que no esperaba ese giro en la conversación durante un simple pase de testigo entre programas. El momento, breve pero contundente, volvió a servir para que Jorge Javier expresara su opinión política, bien conocida desde hace años.

TEMAS

