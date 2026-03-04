Terelu Campos, afectada por la guerra entre su yerno y Laura Matamoros: "El odiador número uno de mi familia"
Esto es lo que ha ocurrido
Alejandra Rubio ha elevado al máximo la tensión con Antonio Rossi en plena guerra familiar entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros. La hija de Terelu Campos ha explotado en plató contra el periodista, al que ha llegado a señalar como "el odiador número uno de mi familia" y a quien acusa de tergiversar sus palabras sobre el famoso encontronazo entre su novio y su prima. La joven influencer insiste en que "lo que dice Antonio no es así" y defiende que lo único que hizo fue contarle "su verdad" sobre lo que vivió, dejando claro que, si no quiere que algo se sepa, no lo cuenta, y que las consecuencias de que el colaborador malinterprete lo que ella le dijo no son responsabilidad suya.
En paralelo, la hija de Kiko Matamoros ha pasado al contraataque contra su primo con un mensaje tan corto como demoledor. En plena oleada de informaciones sobre una posible conversación grabada entre ambos, la influencer lanza una advertencia directa a Carlo: "Yo no temo nada. Que tema él", dejando claro que no tiene miedo a que salgan a la luz sus charlas privadas y que está dispuesta a sostener su versión aunque se publiquen las supuestas grabaciones. Con esa frase, Laura intenta devolver la presión al joven actor, al que acusa de no contar toda la verdad sobre el enfrentamiento y con quien da por rota, definitivamente, la relación familiar.
Mientras el conflicto se multiplica en los platós y las posiciones se endurecen, Terelu Campos prefiere mantenerse completamente al margen. La presentadora evita pronunciarse y rehúye dar su opinión sobre las palabras de su hija Alejandra contra Rossi, pero también sobre la guerra abierta entre Carlo y Laura, eligiendo el silencio como única respuesta en medio de una polémica que salpica de lleno a su familia y a sus compañeros de televisión.
