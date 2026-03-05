Por qué no se emitió ayer La Revuelta de David Broncano: TVE da una explicación

Los espectadores que intentaron ver La Revuelta de David Broncano este miércoles se llevaron un chasco al comprobar que no habría programa. Eso obligó a TVE a dar una explicación sobre lo que había ocurrido.

Y es que este miércoles, la 1 de TVE emitió el partido entre la Real Sociedad y el Athletic Club en un horario que normalmente iría La Revuelta. Sin embargo, lo que suele hacer en estos casos -como pasó el pasado martes- es emitirse La Revuelta una vez que termina el partido, pasando el programa de David Broncano al prime time.

Sin embargo, cuando acabó el partido, lo que los espectadores pudieron ver fue un nuevo programa de Top Chef: dulces y famosos.

Empuje

Con esta medida, que no suelen tomar con el programa, TVE decidía darle un empuje al programa de repostería con famosos y dejaba descansar a Broncano y su equipo, que sí tendrán su programa en la emisión de este jueves, ya con su horario habitual.