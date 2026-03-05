Lara Álvarez da un giro a su carrera: "Me expongo por primera vez como concursante"

“Retos espectaculares”. Así define Lara Álvarez su próximo proyecto profesional. Será una de las nuevas concursantes del programa El desafío, que se emite los viernes en Antena 3. La asturiana ya se está preparando “a tope”.

La periodista da un giro a su carrera. “Me expongo por primera vez como concursante”, reconoce. Y lo hace junto a otras mujeres de caracter como ella, tales como Melody o Violeta Magriñán. Otros concursantes que también han confirmado su participación son Miguel Ángel Muñoz, Joan Capdevila, Raúl Gómez, Amelia Bono y Canco Rodríguez.

¿Por qué un concurso?

Lara Álvarez asegura que está en un momento de su carrera "dulce" en el que puede elegir qué le apetece hacer gracias a "todo lo sembrado antes". Y ahora mismo, siente que este fromato "vibra" con ella ."Yo, que soy tan competitiva, que me gusta tanto entrenar y aprender", explica.

La edición de El desafió en la que participa Álvarez no se emitirá hasta 2027, pero ya ha empezado la grabación.

¿Y Supervivientes?

La periodista asturiana selecciona con mimo los formatos en los que participa tras el gran giro que supuso para su carrera abandonar Supervivientes. El formato que le dio la popularidad dejó de ser de su agrado. No se sentía cómoda tras como desveló en una entrevista en el podcast de Vicky Martín Berrocal. Aún así, aseguró que atraviesa un momento vital en el que se siente "feliz".

A día de hoy, aún le siguen preguntando por su vuelta a Honduras. Ella responde a sus seguidores con "nunca se sabe" y, a renglón seguido, da a entender que su etapa en el formato de Telecinco ha terminado y la nueva presentadora "lo hará genial".