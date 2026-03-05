Nueva polémica en la familia Pantoja que podría acabar en los tribunales: "Hay que informarse bien"

Kiko Rivera reaparece ante las cámaras después de que la revista Lecturas haya revelado que podría enfrentarse a una batalla judicial contra Irene Rosales por la custodia de las dos hijas que tienen en común, Ana y Carlota, después de que el dj solicitase la custodia compartida y la influencer se negase a que las pequeñas -que residen con ella en su domicilio de Castilleja de la Cuesta desde su separación a finales de agosto de 2025- alteren su día a día, en el que hasta ahora había flexibilidad absoluta para que el hijo de Isabel Pantoja las viera siempre que quisiera.

Lejos de parecer afectado, molesto o preocupado, el cantante de 'Quítate el top' se ha dejado ver de lo más risueño y relajado junto a su novia Lola García en un supermercado cercano a su domicilio haciendo la compra. Y, al preguntarle si es cierto que podría ir a juicio con Irene por el convenio regulador de sus niñas, su respuesta ha sido tan tajante como desconcertante: "Hay que informarse bien, chicos. Infórmense bien".

Entrevista

Sin aclarar a qué se refiere con estas palabras, Kiko tampoco ha querido decir nada sobre si es cierto que Lola ha enrarecido su relación con su exmujer, ni sobre la entrevista que la influencer va a dar este viernes en el plató de '¡De Viernes!' en la que hablará como nunca sobre sus indifelidades durante su matrimonio, asegurando que no podía pedir respeto a la infinidad de personas que la llamaban "cornuda" porque el primero que no la respetaba era su marido. Un dardo al que el hermano de Isa Pantoja ha preferido no contestar, aunque su sonrisa deja entrever que no le ha afectado demasiado.