Regresa a las pantallas un mítico canal de televisión que hace un año se había despedido para siempre

Hace un año se despidió para siempre de los espectadores españoles un canal de televisión mítico, una despedida que finalmente no ha sido para siempre, ya que se acaba de anunciar su regreso a las pantallas, sustituyendo a otro canal que ahora está en emisión.

Se trata de Disney Channel, canal que había dejado de emitirse para centrarse en la plataforma de Disney Plus, pero que ahora ha cambiado su estrategia, conviviendo con la plataforma de streaming.

De este modo, y a partir del 1 de abril, el canal retomará sus emisiones con una parte destinada a los más pequeños que es lo que actualmente se emite en Disney JR, que desaparecerá en cuanto vuelva Disney Channel.

Eso sí, su regreso no será en abierto, sino que habrá que se ofrecerá a través de los packs de televisión de pago como Vodafone, Euskatel o Telecable.