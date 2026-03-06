Carmen Lomana explica lo que pasó con la Reina Letizia en ARCO: "Ha sido un detallazo"

Un año más, la presencia de Carmen Lomana en la inauguración de ARCO ha vuelto a generar expectación. La empresaria acudió a la feria de arte contemporáneo más importante del país con su habitual estilo elegante, interesándose por las obras expuestas y saludando a muchos conocidos del mundo de la cultura y la sociedad. Su paso no pasó desapercibido, y el ambiente de la feria se convirtió en el escenario perfecto para un encuentro tan inesperado como especial con la Reina Letizia.

Tal y como explicó ella misma, el saludo llegó de la forma más espontánea posible: "Me ha llamado el que lleva protocolo y me ha dicho, te ha visto la Reina y quiere saludarte, ha sido un detallazo. Y me ha hecho ilusión porque yo a nuestra reina la adoro", confesaba con simpatía. Además, relató cómo fue ese momento de cercanía con la monarca, que, según su testimonio, fue la que tomó la iniciativa: "Sí, sí, ella además ha salido del stand y me ha venido a saludar". Un gesto que Lomana recibió con cariño y que demuestra la buena sintonía entre ambas, siempre desde el respeto y la admiración mutua.

Durante su recorrido por la feria, la socialité estuvo acompañada, aunque prefirió mantener la discreción sobre la identidad de su acompañante. Con su habitual sentido del humor, evitó dar detalles: "Yo siempre estoy bien acompañada (...) ¿ah, sí? Pues le va a encantar. Bueno, bueno, si te gusta a ti", comentó entre risas. Más allá de los comentarios sobre su vida personal, se mostró encantada con la jornada y confesó haber disfrutado tanto del arte como del ambiente distendido que define cada año esta cita cultural.

En un tono más distendido, también reveló que recientemente había coincidido en Bruselas con Cósima Ramírez, hija de Ágatha Ruiz de la Prada, a la que tiene un especial cariño a pesar de las diferencias con su madre: "He estado yo ahora en Bruselas con su hija, que la quiero mucho. Y pues mira, no hemos coincidido, pero ¿por qué no? No tengo ningún problema", aclaraba con naturalidad. Y, como muestra de su interés por la actualidad cultural, no dudó en expresar su simpatía hacia el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al que definió con espontaneidad como "fan total".