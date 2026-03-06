Cristina Garmendia abandona la presidencia de Mediaset España tras más de ocho años vinculada al grupo
La exministra deja el cargo por decisión propia para centrarse en nuevos proyectos profesionales
Carlos Merenciano
Cristina Garmendia ha decidido poner fin a su etapa como presidenta de Mediaset España tras más de ocho años vinculada al grupo audiovisual. La directiva ha comunicado oficialmente su salida, una decisión que asegura haber tomado tras un periodo de reflexión y que le permitirá centrarse en otras actividades profesionales relacionadas con la innovación.
Garmendia llevaba ligada a la compañía desde diciembre de 2017, cuando se incorporó como consejera independiente. Posteriormente asumió responsabilidades en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y en la de Nombramientos y Retribuciones, hasta que en mayo de 2024 fue nombrada presidenta del grupo audiovisual, cargo que ha ejercido junto al consejero delegado Alessandro Salem.
La ya expresidenta ha explicado las razones de su marcha en un comunicado: “Tras un importante periodo de reflexión, siento la convicción de que es el momento de iniciar una nueva etapa, en la que pueda focalizar toda mi atención y esfuerzo en otros ámbitos de mi actividad profesional, siempre relacionados con la innovación y el impacto positivo en la economía y la sociedad de mi país”.
Durante su mandato, la directiva representó a la compañía en distintos foros económicos e industriales y participó en el proceso de integración del grupo dentro de MFE‑MediaForEurope, además de afrontar la reestructuración y adaptación de la empresa ante los nuevos desafíos del sector audiovisual.
A pesar de su salida, Garmendia seguirá vinculada a la compañía en el ámbito de la innovación y continuará representando a Mediaset en el patronato de Fundación Cotec, entidad que preside actualmente. Además, mantiene una amplia actividad institucional como consejera de CaixaBank y miembro de distintos consejos asesores vinculados a la investigación y el desarrollo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia