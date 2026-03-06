Todos los detalles de la reconciliación de Kiko Rivera con Isabel Pantoja: llamada, foto en redes y "Mi pequeño del alma"

Después de muchos meses de desconexión y distanciamiento, Kiko Rivera e Isabel Pantoja podrían haber tenido un acercamiento en el ámbito más privado. Para sorpresa de todos, esta vez ha sido el DJ el que ha recurrido a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía de lo más especial que ha desatado todo tipo de rumores.

Sin ningún tipo de texto ni explicación, Kiko ha publicado una fotografía de cuando tan solo era un niño en brazos de su madre, Isabel Pantoja, en una instantánea de lo más tierna. Acompañando a esta imagen, una canción especialmente significativa en la vida de Kiko, pero también en el repertorio musical de la tonadillera tras haberla acompañado en algunos de los momentos más especial sobre el escenario, 'Mi pequeño del alma'.

En medio de muchas especulaciones, los colaboradores de 'El tiempo justo' han asegurado que entre madre e hijo ha existido un acercamiento en los últimos días. Según Antonio Rossi, la tonadillera habría llamado a su hijo por teléfono por un motivo de peso y que ha hecho tambalear los planes de Isabel de mudarse a República Dominicana. Aunque habrían sido muchos los que le han aconsejado a Isabel no comunicarse con Kiko, la cantante habría tomado esta decisión muy convencida y por un motivo de peso. "Hay una razón de bastante peso para tomar esta decisión" sentencia Rossi al respecto.

Noticias relacionadas

A la espera de que sean los protagonistas de esta historia los encargados de hacer público este acercamiento, Isa Pantoja ha sido la primera sorprendida con esta historia que le ha costado entender ya que por su parte no habría habido este tipo de acercamiento.