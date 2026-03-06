Debate político
Marc Giró irrumpe en ‘El Hormiguero’ con una defensa de Pedro Sánchez y un dardo a Pablo Motos: "Hiláis muy fino con él y muy poco con la ultraderecha"
El presentador visitó por primera vez el programa de Antena 3 tras fichar por Atresmedia.
Carlos Merenciano
El debut de Marc Giró como invitado en El Hormiguero dejó uno de los momentos más comentados de la semana televisiva. El presentador acudió al programa de Antena 3 tras su reciente fichaje por Atresmedia, donde prepara el estreno de Cara al show en laSexta. Su intervención terminó derivando en comentarios políticos y varias pullas al presentador Pablo Motos.
En medio de la conversación, Giró lanzó una crítica velada al formato por cómo gestiona ciertos comentarios en antena, en referencia a los comentarios sobre Jorge Javier Vázquez que hicieron Los Morancos: “Estuviste bien porque ya empiezas a parar ese tipo de cosas, lo que pasa es que todavía os cuesta”.
Poco después, sorprendió al presentador con una reivindicación política directa: “¿Cuándo me vas a preguntar por Pedro Sánchez? ¡Yo he venido a defender a Pedro Sánchez!”. Tras la pausa publicitaria, el presentador retomó ese asunto y Giró profundizó en su postura: “A veces hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha. Basta ya con Pedro, me parece un gran político, creo que lo está haciendo bien”.
El momento más contundente llegó cuando las hormigas del programa le pidieron que dijera algo positivo sobre la ultraderecha. El presentador fue tajante: “La ultraderecha y el fascismo no tienen nada de bueno, y lo van a comprobar si les votan. Hay informes de cómo afectó los 40 años de dictadura en España y concuerdan en que arruinó el país”. La intervención provocó la reacción del personaje Trancas, que señaló: “En 'El Hormiguero' estamos todos en contra del fascismo. Sorpresa”.
Antes de despedirse, Giró avanzó algunos detalles de su nuevo proyecto televisivo y explicó que ‘Cara al show’ podría llegar a laSexta “después de Semana Santa”. Además, explicó el origen del título del programa y el juego de palabras que esconde: “Conecta con una tradición muy española de apropiarse de términos claramente fascistas, que nos han atravesado a todos, y que son nuestros y también podemos trincarle lo suyo”. Su salida del plató llegó con una última proclama: “¡Viva Pedro Sánchez!”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia