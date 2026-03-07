Juan del Val, conmocionado por las amenazas recibidas: "¿Qué es esto?"
"Ojalá te mueras, rata inmunda, paleto, ¿alguien tiene balas de sobra?" es un ejemplo de los comentarios de odio que a diario recibe el escritor
Juan del Val, reciente ganador del Premio Planeta con la novela "Vera", desveló hace unos días en el programa "La Roca", de La Sexta, las amenazas y comentarios de odio que recibe a diario a través de las redes sociales. Lo hizo en el marco de un debate sobre la regulación de Facebook, Instagram, Tik Tok o X.
El afamado escritor puso dos ejemplos, a cada cual peor. El primero: "Ojalá te mueras, rata inmunda, paleto, ¿alguien tiene balas de sobra?". Y el segundo: "Eres un HGP, machista, fascista, procura que nuestras vidas no se crucen".
Todo esto llevó a preguntar a un analista de datos invitado al programa si esto es delito o no. "¿Qué es esto?", manifestó indignado. A su queja se sumó su mujer, Nuria Roca, al frente del programa mencionado. "Si todos tuviésemos una identificación como pasa en un banco, una tienda...", dijo. Las cosas serían diferentes.
Juan del Val y Nuria Roca reflexionan en el programa La Roca sobre diversos temas de actualidad. Hace unas semanas cargaron contra los reporteros de la calle, a raíz de una conversación sobre Alejandra Rubio, y la pareja desveló cuál es su truco para que la prensa callejera les deje en paz. "Cuando contestas se pierde el interés y eso es algo maravilloso", dijo el escritor.
A continuación, Nuria Roca apoyó esta teoría: "Párate tres minutos y verás como al cuarto dicen: 'Vamos a dejar a esta pesada". Y entonces llegó la colleja de Juan del Val: "Hay muchos periodistas que hacen canutazos que son buenos y tienen información. Pero hay otros que no tienen ni puñetera idea. Hacen preguntas muy extrañas".
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras