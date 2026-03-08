Christian Gálvez explica por primera vez cómo comenzó su relación con Patricia Pardo: "Un momento muy oscuro"

Christian Gálvez y Patricia Pardo viven uno de sus momentos más dulces a nivel personal, algo que quedó patente en la reciente visita del presentador a 'Fiesta', donde volvió a dejar claro lo profundamente enamorado que está de su mujer y hasta qué punto su historia de amor le ha cambiado la vida.

Lejos de centrarse en polémicas, Christian reivindicó que su relación con la periodista gallega ha sido un punto de inflexión en su trayectoria vital y emocional. Tras una etapa complicada marcada por su divorcio, la pérdida de trabajo y una profunda crisis personal, el mostoleño no duda en reconocer que Patricia llegó "en un momento muy oscuro" para él y que fue clave para que recuperase la confianza en sí mismo, en el amor y en su futuro. Ella es, como él mismo repite, "la mujer de su vida, su compañera, la madre de su hijo y la inspiración de sus libros", una declaración con la que deja claro que su prioridad absoluta es la familia que han formado y la estabilidad que han construido juntos.

En esa misma línea de naturalidad, ella también ha sorprendido hablando desde el corazón y definiendo a su marido como, junto a sus hijos, "la luz" de su vida, subrayando la complicidad y el apoyo mutuo que existe entre ellos. La comunicadora prefiere poner el foco en el respeto y en la libertad de cada persona para sentir y expresarse, defendiendo que "cada uno es libre de ser creyente o no serlo" siempre que se haga desde la educación y sin herir sensibilidades.

Cuando se le pregunta por las recientes palabras de Silvia Abril que han generado debate, Patricia esquiva el enfrentamiento directo y opta por una postura conciliadora: "Cada uno es libre de ser creyente o no serlo. El problema radica en cuando tú muestras lo que expresas sin respeto. Ese es el problema, ¿no? Que si hay respeto no pasa absolutamente nada, puedes expresar lo que tú consideres. Pero yo creo que los creyentes nos sentimos un poquito atacados u ofendidos por la manera de expresarlo. Que a mí ella me parece fantástica, la admiro muchísimo y me parece una gran profesional. Pero creo que hay maneras". Añade, además: "Yo no la conozco personalmente, pero yo sí la admiro como profesional. Pero creo que hay que tener cuidado a la hora de expresar las cosas porque puede ser ir simplemente eso".

Por su parte, Christian resume su filosofía con una frase que refleja bien el momento vital que atraviesa: "El amor y la fe no tienen por qué esconderse, tampoco es un acto de valentía, ni siquiera un acto de reivindicación, yo creo que tiene que ver con vivir en paz con uno mismo, con lo que uno siente y con lo que uno cree y ya está". Un mensaje con el que el presentador deja claro que, por encima de las controversias externas, lo único que le importa es seguir celebrando el amor que comparte con su mujer y la familia que han logrado levantar "contra viento y marea".