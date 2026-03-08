'Fiesta' cancela en el último instante la entrevista a Juliana Pantoja, presunta amante de Iker Casillas "por orden legal"

El programa 'Fiesta' se ha visto obligado a cancelar la entrevista que había grabado con Juliana Pantoja, la supuesta amante de Iker Casillas, en el último momento "por orden legal". Así lo ha comunicado Saúl Ortiz, colaborador del programa, que explicaba lo que había sucedido desde el control de realización.

La entrevista ya se había grabado días antes cuando Lucía Fernández se desplazó hasta Colombia para charlar con la supuesta amante del que fuera futbolista del Real Madrid y de la Selección Española: "Ha sido complicado gestionar esto con el equipo legal del programa porque esta entrevista tenía muy buen contenido, Juliana por fin se defendía en ella de todo lo que se había dicho de ella".

Ahora, en el último instante, Juliana ha pedido paralizar su emisión, tal y como ha explicado Saúl Ortiz: "En esa entrevista ella hablaba de todo lo que había pasado con Iker. La sorpresa ha llegado cuando Juliana nos ha pedido revocar sus derechos, es decir, que no se emitiera esta entrevista".

A pesar del intento del programa porque la entrevistada cambiara de opinión, pero "por orden legal" ha sido imposible llegar a emitirla. En cuanto a los motivos, el programa no ha querido ahondar dado que se debe a "un tema personal", según ha contado el colaborador.

"Yo tenía ganas de mostrar esta entrevista porque os hubiera cambiado la opinión que tenéis sobre este asunto igual que me ha cambiado a mí. Yo pude ver imágenes y vídeos que no dejaban lugar a dudas", ha reconocido Lucía, la compañera del programa que había realizado la entrevista.

Por último, el colaborador Diego Reinares cuenta con información del entorno de Iker Casillas que podrían aclarar el motivo de este repentino cambio: "Está creando imágenes nuestras falsas con Inteligencia Artificial, que me deje en paz ya".