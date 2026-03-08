Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Lo de Évole'

Jordi Évole responde sin pelos en la lengua a la petición de censurar su entrevista a Lola Herrera: "Intente aprender esta noche"

El presentador ha respondido directamente a un usuario de redes sociales, que pedía retrasar la emisión del programa

Kevin Rodríguez

Tenerife

Este 8 de marzo las mujeres vuelven a reivindicar sus derechos y a exigir los que aún no han conseguido y justamente esta misma noche Lola Herrera protagoniza la nueva entrega de 'Lo de Évole'. Sin embargo, el avance de su entrevista ha suscitado alguna crítica en redes sociales, obligando al presentador del espacio a pronunciarse.

Concretamente, un usuario ha opinado que la Junta Electoral de Castilla y León aplace la emisión del programa de laSexta, donde Herrera cuenta cómo se consiguieron los derechos que hoy tienen las mujeres y pide no dar ni un paso atrás. Según el usuario, esto podría hacer cambiar el voto de las elecciones autonómicas de la próxima semana.

El comentario no ha pasado desapercibido por Jordi Évole, que no ha dudado en contestarle: "Apreciado Güinston, nombre español donde los haya, aún tiene usted toda la tarde para intentarlo. Si no lo consigue, intente aprender algo de Lola Herrera esta noche. Por su perfil, no lo veo fácil. Pero nunca se sabe", ha escrito.

Así es 'Lo de Évole: Lo de Lola Herrera'

Es una de las actrices más queridas, respetadas y admiradas del panorama artístico español. Con más de siete décadas sobre los escenarios, Lola Herrera se ha convertido en un referente indiscutible del teatro, el cine y la televisión, siempre fiel a una mirada propia y adelantada a su tiempo. A sus 90 años, mantiene la misma pasión por el escenario con la que empezó y presenta una trayectoria marcada por personajes inolvidables y decisiones personales valientes que rompieron moldes en distintas épocas.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Jordi Évole conversa con la actriz en un programa doble especial de ‘Lo de Évole’. Durante su encuentro en un balneario, ambos comparten paseos, comidas y largas conversaciones que permiten descubrir el lado más íntimo y sincero de una mujer que nunca ha tenido miedo a decir lo que piensa.

