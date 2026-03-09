Alejandra Rubio abandona Telecinco en plena tormenta mediática tras la ruptura: "Yo no tengo ninguna relación con él y a mí no me ha tirado la caña"

Alejandra Rubio vuelve a situarse, muy a su pesar, en el centro de la polémica mediática que rodea a su círculo más cercano. En plena guerra abierta entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia, que han protagonizado una ruptura familiar, todas las miradas se han dirigido también hacia la hija de Terelu Campos, que mantiene una relación con el actor y se ha convertido en un personaje clave en el mapa familiar.

Sin embargo, lejos de querer alimentar el fuego, la joven ha dejado claro que no está dispuesta a que se la utilice como pieza más en este tablero de reproches cruzados y ha puesto un contundente límite ante las cámaras.

Al salir de trabajar y visiblemente molesta, Alejandra, con rostro de enfado, ha pedido que se la deje completamente al margen del conflicto entre su novio y su prima. "Chicos, sacadme de este tema ya, ¿vale? Por favor, o sea", ha soltado, dejando patente su hartazgo con una situación que la persigue desde hace días y de la que no quiere seguir formando parte.

La colaboradora ha mostrado una actitud claramente sobrepasada con el asunto, evitando alimentar titulares y marcando distancia con el enfrentamiento mediático. La infliencer se ha cerrado en banda a la hora de valorar cómo se encuentra Carlo en medio de esta tormenta familiar y mediática. Ante las preguntas de los reporteros sobre el estado de ánimo del hijo de Mar Flores, Alejandra ha zanjado el tema con una respuesta tan escueta como significativa: "Pregúntaselo a él. Gracias".

En Vamos a Ver, programa en el que colabora, ha tenido que salir en defensa del concursante de Supervivientes, Álex Ghita, que se ha convertido en uno de los protagonistas del reality por sus rifirrafes con muchos de sus compañeros y por haberse quedado con una de las latas de comida, un robo que tanto los miembros de su grupo como los del contrario han considerado egoísta. En 'Vamos a ver' han hablado del tema y han condenado la actitud del entrenador. Ha sido entonces cuando Marisa Martín-Blázquez ha afirmado que Álex le había "tirado la caña" a "muchas mujeres conocidas como a Adara [Molinero]", de la que llegó a ser novio durante unos meses hace un par de años. Pepe del Real ha apostillado que también le tiraba la caña a hombres y que le "mandaba fueguitos" a muchos famosos y famosas para conseguir "clientes vip" para su centro de entrenamiento.

Esas declaraciones han provocado la reacción de Alejandra Rubio, que ha frenado a su compañero y ha salido en defensa de Álex Ghita, que fue su entrenador hace varios años; una información que salió a la luz porque el propio Álex, en una entrevista concedida a OUTDOOR, contó que Adara, cuando eran pareja, estaba celosa de que él hubiera entrenado a la hija de Terelu Campos, desvelando así que había sido entrenador de la joven. "¡Perdona! No, no, no. Yo voy a dar la cara por él en esto, mira que yo no tengo ninguna relación con él y a mí no me ha tirado la caña", ha comentado Alejandra, que ha querido dejar claro que el exconcursante de 'GH DÚO' nunca intentó ligar con ella durante el tiempo en el que fue su entrenador personal.