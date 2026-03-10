La exnovia del hijo de Ana Obregón emite un duro comunicado: "Dentro del horror que fue y que es"

El próximo 13 de mayo se cumplirán seis años del fallecimiento de Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, a causa de un Sarcoma de Ewing contra el que luchó con todas sus fuerzas y sin tirar la toalla en ningún momento durante los dos últimos años de su vida.

Ante la cercanía de un aniversario tan señalado como doloroso, la que fue su novia durante varios meses en 2011 -una relación que posteriormente se convirtió en una gran amistad- Susana Guasch, le ha dedicado unas desgarradoras y emotivas palabras.

La actriz ha visitado el Festival de Cine de Málaga para presentar su nuevo corto, 'Tenéis que verlo', y, al ser preguntada por Aless, ha confesado que le recuerda "con pena, claro. ¿Qué vamos a hacer? Es horrible. Que alguien tan joven tenga que pasar por eso y que los de alrededor tengan que sufrirlo... La verdad que no le deseo ese mal trago y esa enfermedad, que por desgracia nos acompaña mucho, a nadie".

"En realidad hace como mucho y poco a la vez, yo qué sé, pues con todo mi cariño y mi respeto y con pensamientos muy positivos hacia eso, dentro del horror que fue y que es, y que tenga que pasar con gente tan joven, la verdad" ha expresado emocionada.

La familia Obregón se amplía

La familia Obregón está de enhorabuena. Y es que el pasado 5 de marzo Javier García Obregón -hijo de Javier García Obregón y Paloma Lago- y su mujer Eugenia Gil Muñoz se convertían en padres de su primer hijo, un niño al que siguiendo la tradición familiar han llamado Javier como su papá y su abuelo.. Pletórica ante la llegada de este nuevo miembro a su gran familia -que a buen seguro se convierte en uno de los mejores amigos de su nieta Ana Sandra, que en pocos días cumplirá 3 años-, Ana Obregón ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y ha confesado que "estamos felices, es una monada".

"La familia se amplía y Anita tiene dos nuevos compañeros de juegos. Es monísimo. Ahora tenemos a Javi, el de Juancho -otro de sus sobrinos, hijo de su hermano Juancho García Obregón- es Martín, igual, estamos felices. Anita, un mogollón de niños. Algo bueno nos tenía que pasar" ha expresado emocionada, desvelando que los dos abuelos, Javier y Paloma, "están felices". Además, la bióloga -algo tocada por una gripe- ha aprovechado para lanzar un mensaje por el Día de la Mujer que celebramos este domingo, revelando que "yo soy una mujer que he sido, he intentado ser la mejor madre, ahora la mejor abuela, y que lo único que hago es intentar ayudar a los demás, financiando, o sea, siguiendo la Fundación de Aless, la investigación del cáncer". "Feliz día a todas las mujeres valientes, que luchan. Y hoy me acuerdo sobre todo de las mujeres en Irán que son asesinadas, torturadas, miles de mujeres, miles de niñas y hoy me acuerdo muchísimo de esas mujeres" ha concluido.