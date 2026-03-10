Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Llegará próximamente

‘MasterChef’ ya calienta fogones en La 1 y promociona el estreno de su temporada 14, que presenta su mayor cambio hasta el momento

El 'talent' culinario regresa muy pronto con un jurado renovado tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera

Jordi Cruz y Pepe Rodríguez en 'MasterChef'

Jordi Cruz y Pepe Rodríguez en 'MasterChef' / LA 1

Carlos Merenciano

'MasterChef' ya calienta su regreso a la parrilla de RTVE. La cadena pública ha comenzado a emitir las primeras promociones de la decimocuarta edición del talent culinario, que llegará “muy pronto” al prime time de La 1 con una importante novedad en su jurado.

Tras trece años formando parte del formato, Samantha Vallejo-Nágera abandona su puesto como jurado. Su lugar lo ocupará Marta Sanahuja, creadora gastronómica conocida por su proyecto digital Delicious Martha, que se sumará al equipo formado por Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Por el momento, RTVE no ha mostrado imágenes de los nuevos aspirantes de 'MasterChef' ni de las pruebas de esta edición. La promoción que ya se emite en pantalla se limita a una breve cortinilla en la que distintos ingredientes giran dentro de la icónica “M” del programa, símbolo del formato producido por Shine Iberia.

Noticias relacionadas

Se trata de unas promociones iniciales, dando a entender que el espacio tardará un tiempo en llegar, pudiendo hacerlo tras las vacaciones de Semana Santa. Esto podría coincidir con el final de 'DecoMasters', al que quedan varias galas por emitir, así como 'The Floor', que tras el programa de esta noche, solo quedarían dos entregas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  4. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  6. El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda
  7. Un accidente en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Cudillero, provoca el derrame de troncos y el corte total de la vía durante seis horas
  8. Las gasolineras asturianas, disparadas: el precio del diesel supera ya a la gasolina y en Cangas del Narcea alcanza los 2 euros por litro

El hombre que vive con 400 tortugas en su jardín: “Las reconozco a todas y las llamo por su nombre”

El hombre que vive con 400 tortugas en su jardín: “Las reconozco a todas y las llamo por su nombre”

La exnovia del hijo de Ana Obregón emite un duro comunicado: "Dentro del horror que fue y que es"

Los abogados del matrimonio acusado de encerrar a sus hijos durante 4 años en Oviedo piden la absolución: "Nunca hubo una Casa de los Horrores"

Los abogados del matrimonio acusado de encerrar a sus hijos durante 4 años en Oviedo piden la absolución: "Nunca hubo una Casa de los Horrores"

La asturiana Rocío Carbajal se despide de la Copa del Mundo Masters por una grave lesión

La asturiana Rocío Carbajal se despide de la Copa del Mundo Masters por una grave lesión

Ya es oficial, la UE cambia la normativa para los dueños de perros y gatos a partir de 2028

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador en torre más barato del mercado: barra para secar anoraks y percha incorporada solo para calcetines

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador en torre más barato del mercado: barra para secar anoraks y percha incorporada solo para calcetines

Treinta especialistas siguen buscando por quinto día a María Teresa Pérez, la vecina de San Martín que cayó al río

Treinta especialistas siguen buscando por quinto día a María Teresa Pérez, la vecina de San Martín que cayó al río

El programa que presenta Emma García en Telecinco, obligado cortar en el último minuto: el "problema legal" al que se enfrenta

Tracking Pixel Contents