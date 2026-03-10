Preocupación por el estado de salud de Tamara Gorro tras las últimas imágenes con Cayetano Rivera: "Es algo personal"
"Los médicos me han vuelto a decir que pare", explica en un cumunicado
Tamara Gorro reaparecía este domingo en redes sociales tras su romántico viaje a Dubai y Maldivas con Cayetano Rivera y, aunque no hacía mención a su relación con el torero -que habría comenzado hace tres meses y habrían conseguido mantener en secreto hasta ahora- sí confesaba que estos días de "desconexión" y de "alejarse un poquito de la realidad" le habían servido para encontrar la "paz mental" ante el revuelo que se ha creado en torno a su historia de amor con el exmarido de Eva González.
Además, compartía con sus seguidores que ahora, con su regreso a casa, tocaba retomar la "rutina". Y dicho y hecho, ya que cumpliendo con sus compromisos profesionales en el centro de Madrid la influencer ha reaparecido ante las cámaras y ha pronunciado sus primeras palabras sobre su idilio con Cayetano, confesando cuando la prensa le ha preguntado si está feliz que "estoy nerviosa, no te voy a engañar", sin ocultar lo abrumada que se siente por la expectación mediática. Pero tanta presión ha terminado por pasarle factura. . Por prescripción médica, debe guardar reposo y no forzar más la maquinaria, pues teme caer de nuevo y que le cueste más remontar. Ya ha vivido etapas en su vida en la que ha priorizado otros asuntos a su propia salud, pero ya no está dispuesta a ponerse a sí misma en riesgo. De ahí que haya tomado la decisión de tomarse un nuevo respiro y entregarse al “descanso total” que tan bien le sentará. Una noticia que ha dado a conocer a sus seguidores, su “familia virtual” mediante un comunicado que ha sido recibido con cierta preocupación.
“Familia virtual, como sabéis, hace dos semanas los médicos me dijeron que tenía que hacer reposo y ayer por la tarde se reiteraron. Esta vez me voy a tomar unos días de descanso total (en redes también), físico y mental. Sé que muchos de vosotros me queréis de corazón, por eso prefiero contaros esto con naturalidad en vez de desaparecer sin decir nada. Espero que entendáis que no profundice, ya que es algo muy personal. No os vayáis muy lejos, que en nada estoy dando guerra con mi intensidad. Os quiero mucho”, anuncia en su comunicado.
