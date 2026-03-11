Carmen Lomana sorprende a todos y sale en defensa de Thimothée Chalamet en plena campaña de cancelación: "Lo adoro"

20 años después de su estreno, el Teatro Real de Madrid vuelve a acoger una de las óperas más icónicas de todos los tiempos, 'Sueño de una noche de verano', de Benjamin Britten y basada en la obra homónima de William Shakespeare. Y como no podía ser de otra manera, han sido numerosas las personalidades del ámbito social, cultural y empresarial que no se han querido perder su estreno en el emblemático escenario madrileño.

Fernando Martínez de Irujo -que reaparecía públicamente tras su sonada ausencia en la inauguración en el palacio de Las Dueñas de Sevilla por parte del Rey Felipe VI de la exposición sobre su madre la duquesa de Alba con motivo de su centenario, 'Cayetana. Grande de España'-, Amparo Corsini, o Isabel Preysler entre otros, que acompañada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha revelado que su hija Ana Boyer se encuentra "muy bien" tras su regreso a España junto a Fernando Verdasco y sus tres hijos desde Qatar (donde residen desde hace años) a causa del conflicto bélico en Oriente Próximo entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Pero si hay una invitada que ha brillado con luz propia, y se ha impuesto en su duelo de estilo frente a la 'reina de corazones' -ideal con un conjunto aterciopelado de top y pantalones acampanados de Silvia Tcherassi en azulón y negro- esa ha sido sin duda Carmen Lomana, que ha vuelto a dar una lección de elegancia con un look sencillamente impecable compuesto por una falda de tul negra con volantitos en el bajo y ligero vuelo, un bolero de piel al tono, y un chaleco de inspiración goyesca fucsia con bordados en dorado y negro sobre un top negro de lycra de cuello alto, que ha combinado con varios collares de abalorios, bolso negro de asa corta, y salones destalonados de Dior con lazada al tobillo en blanco.

Al margen de su derroche de sofisticación, la socialité no ha dejado pasar la oportunidad de pronunciarse sobre las polémicas declaraciones del actor Thimothée Chalamet -candidato al Oscar por 'Marty Supreme'- tras asegurar que "la ópera y el ballet no le interesan a nadie".

"Lo adoro. Lo han sacado de contexto, claro. Al ballet viene gente joven muchísimo. Hay más gente mayor, pero aquí hay precios muy buenos también para la gente joven. Pero bueno, que además diga lo que le da la gana" ha comentado a su llegada al estreno de 'Sueño de una noche de verano'.