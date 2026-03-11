La drástica decisión de Marisa Jara tras ser evacuada en Supervivientes: "Parece una maldición"
"Creía que me moría del dolor", asegura la modelo
Marisa Jara se ha convertido en uno de los nombres propios de 'Supervivientes' en las últimas horas después de que el programa desvelase a través de sus redes sociales que la modelo había tenido que ser evacuada de urgencia de la isla a causa de un fuerte dolor abdominal.
Apuntando que sería durante la gala de 'Tierra de nadie' cuando conoceríamos la última hora sobre su estado y su continuidad (o no) en el reality, en el vídeo compartido en Instagram se veía a la andaluza, rota de dolor, gritando tumbada en el suelo mientras se tocaba la tripa antes de que los servicios médicos la trasladasen en una barca para someterla a diferentes pruebas y determinar la causa de su malestar. "Parece una maldición" se lamentaba retorciéndose de dolor desde la cabaña médica.
Ha sido en el programa presentado por Ion Aramendi en la noche de este martes cuando Marisa ha reaparecido y ha revelado cómo se encuentra y su decisión respecto a su paso por 'Supervivientes': "Estoy sobrepasada. Desde que he venido no he parado de tener un problema detrás de otro. Vine con gripe, con la garganta muy tocada, con placas, el día que me tiré del helicóptero. Y ayer tuve un dolor impresionante, un ataque de endometriosis brutal, que creo que solo las mujeres que lo sufren saben lo qué es". "Creía que me moría del dolor" ha confesado.
"Esta mañana me he vuelto a despertar con la barriga muy inflamada, de tanta medicación sin comida, y llena de dolor. Estar aquí es duro, pero con dolores ya te puedes imaginar" ha explicado.
El presentador le ha comunicado que tras realizarle diferentes pruebas el equipo médico considera que está todo bien y que podría seguir la aventura, pero le ha preguntado directamente a la modelo si se veía con fuerzas para hacerlo. "Sí, quiero continuar. A pesar de todo quiero continuar" ha asegurado sin poder contener las lágrimas antes de regresar junto al resto de sus compañeros.
