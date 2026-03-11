El ex de Anabel Pantoja emite un comunicado sobre el motivo por el que quiere reconocer la paternidad del bebé: "Llevar su apellido y que sea reconocido legalmente como su padre"

Bombazo que rodea a Yulen Pereira, conocida ex pareja de Anabel Pantoja. Seis meses después del nacimiento de su bebé, Yulen Pereira le ha solicitado a Jeimy Báez una prueba de paternidad, pese a que tiene contacto con el niño. Así lo ha explicado la exconcursante de 'GH DÚO' en 'El tiempo justo', programa al que ha acudido para dar los detalles de su relación con el exparticipante de 'Supervivientes' y de su situación familiar. En un primer momento, Yulen Pereira comentó que iba a reconocer al niño si se llevaba a cabo una prueba de paternidad, luego acudió al hospital en el parto y lo presentó en redes sociales junto a Jeimy. Pero a los pocos días del nacimiento del bebé, se supo que la cordialidad entre ellos había saltado por los aires y que la exnovia de Carlo Costanzia le iba a poner únicamente sus apellidos al niño. Seis meses después, Jeimy ha contado que la abogada del exnovio de Anabel Pantoja le ha recomendado al esgrimista pedir una prueba de paternidad, algo que a ella le ha desconcertado: "Me quedo flipando, quieres ver a un niño que dudas que sea tuyo y quieres que le ponga tus apellidos, quieres derechos y no obligaciones; me pides una prueba de paternidad, que yo no tengo ningún problema en hacérsela, pero es incoherente".

Jeimy ha revelado que fue ella la que llamó a Yulen para decirle que el bebé había nacido con el fin de que lo conociera y que en los seis meses de vida del pequeño lo ha visto siete veces: "Él dice que es su hijo y me ha enseñado foto en la que ve que se le parece a él, por eso no entiendo que la abogada vea súper necesario hacer la prueba de paternidad".

Ahora, Yulen Pereira ha acudido a 'El tiempo justo' para responder a su exnovia, Jeimy Báez, que ayer declaraba que el esgrimista le había pedido una prueba de paternidad y que le parecía "incoherente" porque conocía al niño y le decía que se parecía mucho a él. El exconcursante de 'Supervivientes' ha iniciado su intervención aclarando que no le cabe duda de que ese bebé es su hijo.

"El niño es muy guapo, es precioso, es un clon mío, no tengo ninguna duda", ha declarado el ex de Anabel Pantoja, que afirma no haber pedido la prueba de paternidad porque tuviera algún tipo de duda, sino que forma parte de un proceso judicial para que el niño pueda llevar su apellido y él sea reconocido legalmente como su padre: "Cuando es un proceso judicial, se tiene que pasar por ahí".

El objetivo de Yulen no es solo que su hijo lleve su apellido, sino que también se establezca un régimen de visitas: "Nos está costando bastante, no llegamos a un acuerdo [...] Está en manos de un abogado, está siendo un proceso, más largo de lo que a mí me gustaría, pero es un proceso". También ha comentado que él quiere al bebé, que pretende cumplir con las obligaciones que implica ser padre, que ha ido a visitar al niño varias veces y que lleva una foto suya como fondo en el móvil "desde que nació".