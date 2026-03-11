El ex de Anabel Pantoja reaparece y "ha pedido una prueba de paternidad": "Me ha enseñado foto en la que ve que se le parece a él"

Tras dejar claro con su impasible reacción ante las cámaras que no piensa pronunciarse sobre la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera -en la que ella habría ejercido de intermediaria al pedirle a su primo que llamase a su madre porque tendría que contarle algo con el suficiente peso para hacer que la tonadillera haya cambiado sus planes de futuro a corto y medio plazo y que, se especula, tendría que ver con un nuevo revés de salud-, Anabel Pantoja ha sorprendido a sus seguidores presumiendo orgullosa sin complejos de su evidente cambio físico desde que se convirtió en mamá de la pequeña Alma en noviembre de 2024 y comparándolo con el que lucía en 2017.

Con la naturalidad que la caracteriza, la influencer ha echado la vista atrás para compartir a través de sus historias de Instagram una instantánea -tomada en Cantora por cierto hace casi 9 años- en la que posaba con una camiseta corta gris mostrando su vientre plano: "Así lucía mi tripa ese año". A continuación, ha publicado otra de su aspecto actual, lanzando un mensaje 'body possitive' sin ocultar cómo ha cambiado su cuerpo en general, y especialmente su abdomen, desde que nació su hija. "Y así está actualmente desde que di a luz" ha añadido presumiendo de curvas con un conjunto de algodón rosa chicle formado por una camiseta tipo cropped y unos shorts.

Por su parte, un exnovio no suyo ha vuelto a la primera línea tras la impactante petición que ha realizado. Y es que seis meses después del nacimiento de su bebé, Yulen Pereira le ha solicitado a Jeimy Báez una prueba de paternidad, pese a que tiene contacto con el niño. Así lo ha explicado la exconcursante de 'GH DÚO' en 'El tiempo justo', programa al que ha acudido para dar los detalles de su relación con el exparticipante de 'Supervivientes' y de su situación familiar. En un primer momento, Yulen Pereira comentó que iba a reconocer al niño si se llevaba a cabo una prueba de paternidad, luego acudió al hospital en el parto y lo presentó en redes sociales junto a Jeimy. Pero a los pocos días del nacimiento del bebé, se supo que la cordialidad entre ellos había saltado por los aires y que la exnovia de Carlo Costanzia le iba a poner únicamente sus apellidos al niño. Seis meses después, Jeimy ha contado que la abogada del exnovio de Anabel Pantoja le ha recomendado al esgrimista pedir una prueba de paternidad, algo que a ella le ha desconcertado: "Me quedo flipando, quieres ver a un niño que dudas que sea tuyo y quieres que le ponga tus apellidos, quieres derechos y no obligaciones; me pides una prueba de paternidad, que yo no tengo ningún problema en hacérsela, pero es incoherente".

Jeimy ha revelado que fue ella la que llamó a Yulen para decirle que el bebé había nacido con el fin de que lo conociera y que en los seis meses de vida del pequeño lo ha visto siete veces: "Él dice que es su hijo y me ha enseñado foto en la que ve que se le parece a él, por eso no entiendo que la abogada vea súper necesario hacer la prueba de paternidad".