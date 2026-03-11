Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El increíble cambio físico de Anabel Pantoja: "Así lucía mi tripa ese año"

La influencer ha sorprendido a sus seguidores presumiendo orgullosa de su evidente cambio físico

Anabel Pantoja.

Anabel Pantoja. / Telecinco

Roberto González

EP

Tras dejar claro con su impasible reacción ante las cámaras que no piensa pronunciarse sobre la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera -en la que ella habría ejercido de intermediaria al pedirle a su primo que llamase a su madre porque tendría que contarle algo con el suficiente peso para hacer que la tonadillera haya cambiado sus planes de futuro a corto y medio plazo y que, se especula, tendría que ver con un nuevo revés de salud-, Anabel Pantoja ha sorprendido a sus seguidores presumiendo orgullosa sin complejos de su evidente cambio físico desde que se convirtió en mamá de la pequeña Alma en noviembre de 2024 y comparándolo con el que lucía en 2017.

Con la naturalidad que la caracteriza, la influencer ha echado la vista atrás para compartir a través de sus historias de Instagram una instantánea -tomada en Cantora por cierto hace casi 9 años- en la que posaba con una camiseta corta gris mostrando su vientre plano: "Así lucía mi tripa ese año".

A continuación, ha publicado otra de su aspecto actual, lanzando un mensaje 'body possitive' sin ocultar cómo ha cambiado su cuerpo en general, y especialmente su abdomen, desde que nació su hija. "Y así está actualmente desde que di a luz" ha añadido presumiendo de curvas con un conjunto de algodón rosa chicle formado por una camiseta tipo cropped y unos shorts.

