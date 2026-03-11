Estreno
¿Plumas gigantes en El Retiro? La curiosa promoción de Antena 3 para la nueva temporada de 'Mask Singer'
El programa de celebrities ya promociona su quinta temporada, que contará con Juan y Medio, Boris Izaguirre, Ana Milán y Ruth Lorenzo como investigadores
Redacción Yotele
¿Plumas gigantes de ave en El Retiro? Suena de lo más alocado, pero es la curiosa manera con la que Antena 3 ha decidido comenzar a promocionar la nueva temporada de 'Mask Singer'. Cabe destacar que no se trata de plumas reales, sino de un vídeo que sirve para ir abriendo boca de lo que está por llegar en la quinta temporada del guessing show que presenta Arturo Valls.
Matías Prats comienza anunciando desde el plató de los informativos de la cadena este suceso: "Continuamos informando sobre los objetos gigantes que están apareciendo en toda España. El último, una descomunal pluma de ave gigante en el estanque de El Retiro de Madrid. Las autoridades se apresuran para acabar con este misterio de un plumazo".
Mientras Prats termina la frase, podemos ver cómo Arturo Valls sonríe con gesto cómplice mirando el televisor mientras una frase se superpone: "Se viene algo enorme"
Se trata de la primera promoción de la quinta temporada de 'Mask Singer', el formato que esconde bajo elocuentes disfraces a los famosos más impredecibles, tanto nacional como internacionalmente. Esta nueva edición volverá a estar presentada por Valls, pero, sin embargo, prescinde por primera vez de Los Javis.
Así, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre, Juan y Medio se unen a Ana Milán, que es la única que repite en su puesto de investigadora.
