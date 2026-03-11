Paula Echevarría toma una drástica decisión ante la mayoría de edad de su hija Daniella: "Que hable ella de su vida, no yo"

Espectacular, Paula Echevarría se convierte en embajadora de la nueva colección de lencería de la firma valenciana Ysabel Mora, demostrando que la belleza no tiene edad y que a sus 48 años está mejor que nunca. Con el apoyo incondicional de su pareja Miguel Torres (que entre bambalinas no disimuló su orgullo) la actriz ha presentado este proyecto tan especial en un evento multitudinario en el madrileño Cine Callao en el que, además de deslumbrar con su sofisticado look de inspiración lencera -protagonizado por un body negro de encaje semitransparente y una falda midi de vuelo de tafetán en el mismo color- se ha sincerado como nunca sobre su hija Daniella, que el próximo agosto cumplirá 18 años.

Y, al igual que su exmarido David Bustamante hace unos días, ha aprovechado la ocasión para reivindicar el derecho de la joven a su intimidad ante su mayoría de edad, pidiendo respeto para que sea ella misma la que decida si quiere seguir los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo.

- Bueno, Paula, embajadora de esta marca, ¿qué tal, cómo te sientes?

- Pues muy contenta, muy bien, muy a gusto con la marca y con el concepto que tienen de la mujer, de la feminidad, de la comodidad y muy contenta de que cuenten conmigo. Con la edad vas ganando confianza y vas ganando seguridad y vas ganando muchas cosas buenas. Probablemente a lo mejor si me hubieran ofrecido esta campaña a los 30 no la hubiera hecho, pero no por falta de confianza. Valoras tantas cosas, les das tantas vueltas a todo y ya llega un momento donde piensas en lo que realmente a ti te apetece. Y lo que a ti te quieres hacer y lo haces y ya está y no pasa nada.

- Siempre has prestado atención a lo que es el cuidado de la ropa interior, de la lencería. ¿Crees que es importante también que muchas veces a lo mejor nos olvidamos y si no le damos importancia al interior?

- Bueno, yo nunca lo olvido.O sea, porque uno, la comodidad para mí es lo que prima por encima de todo porque al final es la ropa que llevas pegada al cuerpo y es lo que tiene que ser más cómodo de todo lo que lleves puesto. Pero es que además me gusta luego cuando me ducho y me estoy arreglando y llevo ya la ropa interior puesta o cuando llegas a casa... verte, verte bien, verte bonita por dentro también. Me parece que es muy importante.

- ¿Eres de comprártela o de que te la regale Miguel por ejemplo?

- No, yo soy de comprármela.Porque al final soy la que la tiene que llevar puesta y me parece fundamental. Ahora cada vez hay más tipos de ropa interior para todos los gustos, cuerpos... Entonces yo creo que es dar con lo que a ti te sienta bien, con lo que te sientes bien. Y eso creo que es algo súper personal. Pero bueno, maridos de España, adelante, a regalar ropa interior.

- Has dicho muchas veces que no piensas en boda, ¿pero nos sorprenderas un día revelando que te has casado en secreto?

- No creo. Es que sinceramente... No voy a jugar al despiste, es que no creo que eso ocurra nunca. Es algo que ni nos planteamos ni se nos pasa por la cabeza.

- Miguel ha contado que él es mucho de debatir y que a ti a veces eso te parecían como discusiones.

- Discutir lo llama debatir, porque él es muy fino, lo llama a debatir, perdona. Estamos discutiendo con todas las de la ley, claro que sí. No es fácil ni difícil discutir ni con él ni conmigo, pero yo creo que todo el mundo discute, ¿no? Yo discuto con él, discuto con mi hija, discuto con mi madre... O sea, en la vida hay que discutir las cosas. No siempre tienes la misma opinión, el mismo punto de vista de todo en la vida. Y luego yo soy muy vehemente, ya me podéis ver. Él es muy tranquilo siempre y a mí eso me pone mucho más nerviosa.

- ¿Perdonas rápido? ¿No eres rencorosa?

- Muy rencorosa. Sí, soy muy rencorosa. Soy muy leona.Y yo creo que va implícito en los leos ser un poco... Luego es verdad que enseguida ablandamos, pero así en un principio tenemos un...

- Le preguntamos a David, porque se acerca este año vuestra hija Daniella cumple 18, y él quiere como que sea una cosa un poco tranquila que tiene que vivir esa etapa de la vida.

- No tengo ninguna... No, nada, nada, nada, porque yo creo que ya la conocéis. O sea, creo que no la hemos tenido guardada en un cajón con cinco candados para que nadie la viera. O sea, creo que todo el mundo sabe quién es. Yo he posado con ella en un photocall, lo cual fue tremendo. Yo he posado con ella en una revista. No la hemos sobreexpuesto pero tampoco la hemos tenido guardada, entonces creo que la expectación es la justa, mínima y necesaria. Y ya a partir de ahora es ella la que decide. Y ella tiene sus redes sociales y ella verá ya hacia dónde las quiere llevar. Y luego pasa una cosa y es que ella tiene, la verdad, lo digo de verdad y lo digo con todo el orgullo del mundo porque me encanta que sea así, tiene la cabeza muy bien amueblada, las ideas muy claras, le importa bastante poco lo que la gente opine o deje de opinar y la verdad es que me gusta mucho cómo es. Estoy muy orgullosa de ella como madre que soy, me estoy muy orgullosa de cómo es, de la forma... Sí, es madura. Creo que, ya te digo, que es muy sensata y me gusta mucho.

- Y ahora que se acerca a esa mayoría de edad, ¿qué aspiraciones tiene? ¿Sabe a qué quiere dedicarse?

- Es que ya es muy mayor para que yo hable de lo que ella quiere ser. Entonces, si algún día la veis en algún sitio y le queréis preguntar y os quiere responder, fenomenal. Pero yo ya, como casi persona mayor de edad que es, lo dejo que hable ella de su vida, no yo.

- ¿Cómo eres o cómo vas a ser como suegra?

- ¿De suegra? Madre mía, qué pregunta. Con Miki creo que todavía queda bastante. Y con Daniella yo creo que también. De momento la verdad es que no tiene nada a la vista y no sé, ya veremos. Depende de cómo sea el yerno. Yo no soy de estar encima, me gusta como es ella.

- Los 18 son especiales. ¿Vais a hacer alguna celebración especial? ¿Os podremos ver con David Bustamante también juntos, supongo?

- No lo sé. Os lo vuelvo a decir. Que hable ella de lo que quiera.