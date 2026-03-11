Tamara Gorro se estrena en la familia y habla de su 'cuñado' Kiko Rivera: "Me deja sorprendida, me estoy quedando alucinada"
La influencer reaparece tras el comunicado y asegura que los médicos le han recomendado reposo
Aunque a raíz de su historia de amor con Cayetano Rivera, Tamara Gorro y Kiko Rivera podrían convertirse en familia, antes de ser 'cuñados' ya eran amigos. Fue en 2011 cuando coincidieron en 'Supervivientes' y, desde entonces, siempre han presumido de su maravillosa relación, hasta el punto de que la influencer fue una de las invitadas a la boda del hijo de Isabel Pantoja e Irene Rosales en 2016.
De ahí la significativa reacción que ha tenido la tertuliana de 'Y ahora Sonsoles' cuando Europa Press ha querido saber su opinión sobre la reconciliación del dj y su madre -que él mismo reveló al compartir en redes sociales una imagen con la tonadillera- después de 6 años sin relación.
"Escúchame, si es lo mejor para los dos, ¡Bravo! Me deja sorprendida, me estoy quedando alucinada, no sé ni qué decir. Pero vamos, que me parece, si siempre es bien para ellos, bienvenido sea, además de verdad" ha afirmado Tamara. "¡Qué viva el amor!, Sería bonito sinceramente, una reconciliación cuando las partes quieren y es bueno" ha añadido emocionada, dejando en el aire si ha hablado sobre este tema con Cayetano por lo unido que está con Kiko.
Unas declaraciones que la influencer hacía antes de activar las alarmas sobre su salud con un preocupante comunicado compartido en Instagram en el que, explicando que los médicos le han recomendado reposo, ha revelado que se toma un descanso total "físico y mental", por lo que no la veremos -ni siquiera en redes sociales, donde es muy activa- en los próximos días.
