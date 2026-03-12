Belén Esteban rompe su silencio tras las cancelaciones de sus programas y su futuro laboral: "Yo no me imaginaba esto en mi vida"

Belén Esteban ha vuelto a convertise en una de las grandes protagonistas de 'Top Chef'. En una entrega marcada por la llegada de cuatro nuevos aspirantes a las cocinas del programa de repostería de TVE, Alejandra Osborne, Nicolás Coronado, Benita (anteriormente Maestro Joao), y Ana Morgade -aunque finalmente solo dos de ellos han cumplido su objetivo de ser concursantes de 'pleno derecho'- la ex de Jesulín de Ubrique ha echado la vista atrás y, muy emocionada, ha recordado a una persona clave en su infancia.

Y es que la prueba de la noche consistía en elaborar un dulce que encanta a todos los niños, palmeritas, y al ver una foto suya de pequeña vestida de flamenca, la colaboradora se ha sincerado como pocas veces sobre esa etapa de su vida.

"Soy mi hija" ha exclamado orgullosa al ver su gran parecido físico de pequeña con Andrea -fruto de su relación con el torero de Ubrique, que lleva una vida completamente anónima en Estados Unidos a sus 26 años-, revelando que en esa época "mi madre trabajaba limpiando un colegio de monjas, La casita de la Virgen, y nosotros nos criamos allí. Yo tenía una monja que para mí significó mucho en mi vida, se llamaba Sor Mercedes".

"Hubiera sufrido con la vida que he pasado, pero ahora mismo estaría tan feliz", ha expresado conmovida, reconociendo que aunque aquellos años fueron "maravillosos, los de ahora también". "Yo no me imaginaba esto en mi vida, pero estaré agradecida porque soy la persona que soy por lo que me enseñaron mis padres y por el cariño de la gente" ha añadido.

A corazón abierto, Belén ha confesado que "he pasado por fases de mi vida malas, regulares y buenas. Ahora estoy en un momento muy muy feliz, pero me acuerdo de cuando lo he pasado mal. Aunque no mire para atrás, de vez en cuando hay que mirar y decir 'aquí estoy yo'".

Un programa en el que Alejandra Osborne y Ana Morgade se han quedado a las puertas de convertirse en aspirantes a 'Top Chef' y en el que, además de la eliminación de Desirée Vila por parte del jurado, ha sorprendido el abandono de Luis Merlo por incompatibilidad con otro compromiso profesional: "Tengo que abordar otros proyectos, que no son más importantes que este, pero estaban antes. Nunca pensé que en un programa de cocina me iba encontrar con mi hermana", ha expresado haciendo referencia a Belén que, muy emocionada, ha vuelto a romperse tras la expulsión de su otro gran amigo, Mariano Peña, hace una semana.