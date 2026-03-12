Comunicado y nuevos detalles de la nueva pareja de la hija de Rocío Jurado tras la ruptura: el cantante asegura que "todo está perfecto, todo está en su sitio donde tiene que estar

La relación de Gloria Camila y Álvaro García sigue en el punto de mira tras la polémica surgida por los pasados carnavales de Cádiz y los rumores de una posible deslealtad por parte del cantante, además d ela polémica de la hija de rocío Jurado con Manuel Bollo. Y es que Manuel Cortés y Gloria Camila se han distanciado tras una polémica, con Manuel expresando sentirse "decepcionado y dolido" por la falta de defensa pública de ella tras un viaje de la colaboradora a Venecia con su ex. Aunque Manuel admitió sentirse "ridículo" y hubo un claro distanciamiento, aseguró que la amistad no está totalmente rota y mantiene aprecio por ella, calificándolo más como un desencanto.

Lejos de alimentar la crisis, el joven aprovecha su paso por los Premios Dial, en Tenerife, para dejar claro que, a día de hoy, su noviazgo con la hija de Ortega Cano atraviesa un momento inmejorable.

Muy sonriente, pero también algo nervioso, el artista asegura que entre ellos todo va viento en popa: "Está todo súper bien (...) perfecto, súper contento todo, muy feliz y claro, no te puedo decir mucho más, la verdad". Según recalca, en su relación la comunicación es fundamental y por eso insiste en que "la comunicación hay que tenerla siempre, claro que hay que hablar".

Álvaro subraya que todo está ya aclarado con Gloria pese a la polémica que se generó por los carnavales de Cádiz y los testimonios que le situaban "a dos bandas": "Todo está perfecto, todo está en su sitio donde tiene que estar". Eso sí, prefiere no seguir alimentando el tema y lanza un mensaje directo a la prensa: "Si te digo la verdad, que como bien sabéis, a mí no me gusta mucho entrar en mi vida personal. Y no te puedo decir mucho más, al final".

El gaditano insiste en que su prioridad absoluta en este momento es su carrera musical. "Estoy muy centrado en mi música, en mis canciones, que ahora mismo es lo más importante, sacamos temas dentro de muy poquito también. Y nada, es muy feliz", comenta, dejando claro que prefiere que se hable de sus proyectos profesionales antes que de su vida sentimental.

En cuanto a su presencia en los Premios Dial, Álvaro reconoce que es una cita especial para él y no esconde sus nervios: "Pues la verdad que estoy nervioso un poquito porque es mi primer año en los premios y la verdad que súper contento". Una mezcla de ilusión y responsabilidad que llega, precisamente, cuando su nombre y el de Gloria Camila vuelven a ocupar titulares.