Hay una cara B
Jesús Vidal desvela el gran problema que ha tenido desde que protagonizó 'Campeones': "Me ha llegado a molestar"
El actor ganador del Goya confiesa que muchos aún creen que tiene discapacidad intelectual por su personaje en la película
Carlos Merenciano
El actor Jesús Vidal ha desvelado el lado menos conocido del éxito que alcanzó tras su participación en 'Campeones', la película dirigida por Javier Fesser y protagonizada por Javier Gutiérrez. El intérprete, que ganó el Premio Goya al mejor actor revelación en 2019 por su papel de Marín, ha explicado en 'Y ahora Sonsoles' que la fama también le ha traído situaciones incómodas en su vida diaria.
Durante su entrevista con Sonsoles Ónega Vidal aclaró uno de los malentendidos más extendidos desde el estreno del filme: él no tiene discapacidad intelectual como su personaje. De hecho, el actor explicó que muchas personas siguen creyendo que su personalidad real es la del personaje que interpretó: “La gente no ve al filólogo, ve a Marín”.
El intérprete relató algunas de las situaciones que ha vivido desde entonces: “Me encuentro a gente que me dice ‘ay, bonito’ o incluso me han llegado a dar una piruleta”, reconociendo que ese tipo de gestos reflejan los prejuicios que aún existen: “En la vida cotidiana es un poco pesadilla que la gente no sepa cómo tratarte y te falten a la dignidad”. Vidal también recordó su famoso discurso en los Goya, que muchos pensaron que improvisó en el momento. Sin embargo, el actor reveló que llevaba meses preparándolo, aclarando que en realidad lo había escrito con tiempo inspirándose en su personaje.
En realidad, el actor convive desde su nacimiento con una discapacidad visual del 90% causada por una miopía patológica, además de ceguera total en el ojo derecho. A pesar de ello, ha desarrollado una sólida carrera académica y profesional: es licenciado en Filología Hispánica, tiene un máster en Marketing y Periodismo y también se formó en arte dramático.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Asturias vuelve al centro del debate minero: España revisará sus reservas de minerales estratégicos y el Principado parte con ventaja
- Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas
- La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada